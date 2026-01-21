Kapitány István: Megtartjuk és szociális alapon kiterjesztjük a rezsicsökkentést

Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezető szakértője arról beszélt a Facebookra feltöltött videójában, hogy ha a Tisza kormányra kerül, megtartja a rezsicsökkentést, szociális alapon kiterjeszti azt, és a lakosok fogyasztásához fogják igazítani a rezsicsökkentett gázárlimit plafonját. Ígérete szerint csökkenteni fogják a rendszerhasználati díjat, hogy a számlák valóban alacsonyabbak legyenek.

Ígérete szerint nem fogják elfogadni, hogy egy energiabeszállító sakkban tartsa az országot. Kapitány az energiapolitika céljai közé a magyarok számára legkedvezőbb, legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb megoldást garantálását sorolta.

Kapitányt ebben a portrécikkben mutattuk be.