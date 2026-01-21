Már hatszázezren menekültek el az áram, fűtés és víz nélkül maradt Kijevből

Hatszázezren menekültek el Kijevből, miközben Oroszország humanitárius katasztrófa felé sodorja a várost – jelentette be a város polgármestere, Vitalij Klicsko.

Klicsko január 9-e óta többször is arra kérte a lakosokat, hogy ha lehetőségük van rá, hagyják el a várost: „Ha tudnak, menjenek el” – üzente a, miközben hatóságok erőn felül próbálják helyreállítani az alapvető szolgáltatásokat az akár -18 °C-os hidegben. Klicsko szerint ebben a hónapban már mintegy 600 ezer ember hagyta el Kijevet, amelynek lakossága nagyjából 3 millió.

Fotó: FREDERIC DIDES/Hans Lucas via AFP

Kijevben az alapvető közszolgáltatások helyzete kritikus: a lakosság körülbelül fele fűtés, víz, villamos energia nélkül maradt. Jelenleg 5600 lakóépületben nincs fűtés. A hatóságok kénytelenek voltak leengedni a város központi fűtési és vízhálózatát, hogy megakadályozzák a csövek befagyását és szétrepedését.

Kedden hajnalban Oroszország 470 drónt, 47 cirkálórakétát és egy ballisztikus rakétát indítottak Ukrajna ellen, találat ért egy kijevi hőerőművet is, ami visszavetette az energiahálózat helyreállítását.

Klicsko Moszkvát azzal vádolta, hogy humanitárius katasztrófát akar előidézni a városban, azt akarják, hogy az emberek megfagyjanak télen. Az iskolák és az óvodák továbbra is zárva tartanak, így a szülőknek a fagyos otthonokban kell gondoskodniuk a gyerekekről. A kijevi pokolról itt írtunk bővebben, helyszíni riportunk pedig itt olvasható. (Kyiv Post)