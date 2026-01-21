Megjelent minden idők talán legrövidebb Magyar Közlönye

Az esti ügyeletben lévő újságírók rémálma a nem sokkal a műszak vége előtt megjelenő Magyar Közlöny. Százoldalas salátarendeletekbe elrejtett fontos jogszabály-változtatások, kirúgott államtitkárok, átcsoportosított tízmilliárdok bújhatnak meg a jellemzően vaskos kötetekben (volt már olyan, hogy egy nap két közlöny is kijött, annyi szabályoznivaló akadt).

Ehhez képest a mai minden idők talán legrövidebb Magyar Közlönye. A címlappal együtt két oldal, jogszabály nincs is benne, csak egy kormányhatározat.

Fotó: Bankó Gábor/444

De annak fontosságát nem lehet túlbecsülni! Ugyanis arról szól, hogy a magyar kormány kiáll a béke ügye mellett – és így a Trump-féle Béketanács mellett is (amibe ugyebár a Kreml szerint a háborús agresszor Oroszország elnökét is meghívták).

„A Kormány 1008/2026. (I. 21.) Korm. határozata a Béke Tanács Alapokmánya szövegének végleges megállapításáról” – ez a címe a 12 soros, 5 pontból álló határozatnak, amely leszögezi: a kormány egyetért a Béke Tanács Alapokmánya (a továbbiakban: Alapokmány) bemutatott szövegével, elfogadja az annak kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és „megállapítja, hogy az Alapokmányhoz való csatlakozás pénzügyi kötelezettségvállalással nem jár”. Ennyit az egymilliárd dolláros rémhírekről, ugyebár.

Minden további értesítés helyett pedig ajánlom ezt elolvasni.