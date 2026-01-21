Megműtötték Medgyessy Pétert

Kórházban van Medgyessy Péter. Magyarország korábbi miniszterelnökét otthonában érte a baleset, rosszul lépett, a jégen kifordult a lába, azt meg is kellett operálni. A volt kormányfő a kórházból nyilatkozott a Blikknek:

„Hosszadalmas lesz a felépülés, hat hetet mondanak az orvosok. Egyelőre nem kellemes a gyógyulás, fáj is a sérülés, de azért bízom benne, ha letelik a hosszú lábadozási idő, akkor újra rendben lesz minden. Úgy néz ki, gipszet kapok, mindenféle kütyükkel is rögzítik majd a csontot.”

A volt miniszterelnök (j), miután átvette a Magyar-Kínai Barátságért Kitüntető Díjat Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől (b) 2015. november 20-án. MTI Fotó: Illyés Tibor Fotó: Illyés Tibor/MTI

Medgyessy Pétert 2021-ben is műteni kellett, akkor a térdét operálták.