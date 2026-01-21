„Most kell megmutatnunk, hogy magyarnak lenni nem államellenes bűncselekmény”

Míg a magyar kormány alig szólal meg a Beneš-dekrétumok mai napig tartó szlovákiai alkalmazása és a Fico-féle kormánytöbbség által elfogadott szájkosártörvény ellen, a szlovákiai magyarok nem akarnak hallgatni: a felvidéki magyar polgári aktivisták által alapított KÖZ.ÜGY platform jövő péntekre Pozsony óvárosának főterére hirdetett tüntetést.

Szlovákiában a Fidesz–KDNP-kormánnyal szövetséges Fico-kormány parlamenti többsége decemberben fogadott el törvényszigorítást, ami alapján hat hónap börtönbüntetés fenyegeti azokat, akik megkérdőjelezik a magyarokat – is – kollektív bűnösként megbélyegző Beneš-dekrétumokat. Az 1945-ös dekrétumok alapján vették el magyarok százezreinek a vagyonát, és telepítettek ki tömegeket Csehszlovákiából, de mindezt most is alkalmazzák: erre hivatkozva koboznak el Szlovákiában magántulajdonban lévő földeket csak azért, mert birtokosuknak a hatóságok szerint magyarok voltak a felmenői.

Emiatt indult már polgári engedetlenségi mozgalom Szlovákiában, tüntettek Budapesten, de előkerült a téma egy pozsonyi demonstráción is. A magyar kormány azonban rendkívül óvatos: sokáig úgymond csak tájékozódott a témában, majd egy hónap hallgatás után Semjén Zsoltnak és Szili Katalinnak delegálták a feladatot, hogy megszólaljanak a témában – a szövetséges Fico-kormányt azonban nem nagyon akarják bírálni csak azért, mert a szlovákiai magyarokat törvény bélyegzi meg a baráti Szlovákiában.

„Sok mindent megéltünk már, de nem gondoltuk volna, hogy 2026-ban, nyolcvan évvel a második világháború után és húsz évvel az EU-ba való belépésünk után még mindig sor kerülhet a magyarok kollektív bűnössége alapján történő jogfosztására. Hogy megtörténhet az, hogy napjainkban is földeket koboznak el a németeket és magyarokat üldöző Beneš-dekrétumok alapján”

– szerepel a tüntetéses felhívás videójában.

„Nem elég, hogy a Fico-kormány megtagadja a földelkobzások leállítását, most még fél év börtönnel is fenyegetik azokat, akik kiállnak a jogfosztásopk, az igazságtalanságok és a kollektív bűnösség ellen. Most kell megmutatnunk, hogy szemben azzal, ami a dekrétumokban szerepel, magyarnak lenni nem államellenes bűncselekmény” - mondja Kovács Balázs, a KÖZ.ÜGY aktivistája, a tüntetés egyik szervezője.

A január 30-ai megmozdulás célja, hogy kiálljon a kollektív bűnösség és a szólásszabadság korlátozása ellen – mindenkit várnak, nemzetiségtől, világnézettől és politikai nézettől függetlenül. A tüntetésen felszólal mond Gubík László, a Magyar Szövetség (a legnagyobb szlovákiai magyar párt) elnöke is, a szervezők nevében pedig Kovács Balázs, valamint Voda Zsófia, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatója beszél. A felszólalók névsora az esemény oldala szerint folyamatosan bővül további magyar és szlovák politikai és közéleti szereplőkkel.