Orbán: A kormány átvállalja a januári fűtésnél keletkező többletköltséget

Orbán Viktor a Facebookon bejelentette, hogy januárra rezsistopot vezetnek be. Ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél keletkező többletfogyasztást a kormány átvállalja.

A miniszterelnök azzal indokolta a szerdai kormányülésen meghozott döntést, hogy a januári szélsőséges időjárás nagy próbatétel elé állította az országot, a családokra pedig nagy terhet rótt.

Az idei január az évszakhoz képest nem, de az elmúlt teleken megszokott időjáráshoz képest szokatlanul hideg. A hónap második hetében az ország leghidegebb területein mínusz 15 fok alá is süllyedt a hőmérséklet, kilenc év után újra teljesen befagyott a Balaton, és a leghidegebb zárványban, a bükki Mohos-töbörben mínusz 32,7 fokot mértek. A nagy hidegnek megvolt a hatása az ország energiafogyasztására is: januárban az áram- és a gázfogyasztás is régen látott csúcson volt az országban. A megnövekedett energiafogyasztás várható hatásairól ebben a cikkben írtunk bővebben.