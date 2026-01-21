Sikerült megmenteni a Pannonhalmi Főapátság Könyvtárát a kenyérbogár-fertőzéstől

„Nyolc hónapnyi megfeszített munkával sikerült megmenteni a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárat, amelyet kenyérbogár-fertőzés sújtott. A rovarmentesítési eljárás mellett minden más fertőzést is feltérképeztünk és kezelés alá vettünk, a teljes bútorzatot fertőtlenítettük” - olvasható a Pannonhalmi Főapátság honlapján.

A Pannonhalmi Főapátság 2025 májusában jelentette be, hogy rendkívüli helyzettel néznek szembe, ugyanis egy intenzív és nagy kiterjedésű rovarfertőzést azonosítottak a klasszicista teremkönyvtárban. Nem volt még Magyarországon ilyen méretű, historikus állományt érintő fertőzés. Azonnali beavatkozásra volt szükség.

Az utolsó megtisztított könyvek visszahelyezésével szimbolikusan is újra használatba adta Hortobágyi T. Cirill főapát és Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárat 2026. január 20-án, amely tavaly júniusban zárta be kapuit.

Fotó: Andras D. Hajdu

Mint írják, a bezárás alatt olyan átfogó állományvédelmi munkálatok zajlottak, amelyek kuriózumnak tekinthetők. Egyrészt ekkora méretben, kiterjedésben elsőként a Pannonhalmi Főapátságban alkalmazták a szakemberek ezt a könyvmentő technológiát, az úgynevezett anoxiás eljárást. Másrészt a százezer kötetes muzeális állomány átmozgatása során a könyvtár 1802 óta épített gyűjteményének a történetére is kaptak egy mélységi rálátást.

Menthetetlenül sérült kötet ugyan nem találtak a munkálatok során, de a kétszáz év során sajnos a gyűjtemény több mint felét érték különféle károsító hatások (bogár, penész, savasodás, rágcsáló, fizikai behatás).

Azonban hangsúlyozták, hogy a legértékesebb, legrégebbi gyűjteményi részt soha semmilyen sérülés nem érte és nem állt fenn a fertőzés veszélye sem, hisz azokat egy külön helyszínen őrzik.

A munka egyik leglátványosabb, egyben legösszetettebb része a könyvállomány teljes lepakolása és rovarmentesítése volt. A nyár folyamán a mintegy 100 ezer kötetet háromezer ládába csomagolták, majd hatalmas fóliazsákokba zárták, és anoxiás – oxigénmentes – környezet kialakításával hat héten át kezelték. A visszafertőződés kizárására a polcokat teljesen fertőtlenítették, mielőtt a csomagokat felbontották. Másfél hónapig mind az 1800 polc üresen állt.

Megelőzés gyanánt pedig elhelyeztek hat darab hőmérséklet- és páramérő szenzort. Ezek adatait folyamatosan naplózzák, így követhetik, hogyan változik a belső klíma az egyes időszakokban.

Az ezeréves Pannonhalmi Főapátság az UNESCO világörökség része, kiemelt nemzeti emlékhely, történelmi, vallási és művészeti központ, amelyet évente 140 ezer turista látogat. A túrák egyik csúcspontja a könyvtár, amelynek épülete ugyan csak a XIX. század első harmadában készült el, de az általa megtestesített eszme ezerötszáz éves - írják a könyvtárról a főapátság honlapján. „Egy Szent László-kori (1090 körüli) oklevél tanúsága szerint a 11. század végén Pannonhalmán már 80 kötetet (kb. 200 művet) tartottak nyilván. 1786-ban a feloszlatáskor már több mint 4.000 kötetet számlált a gyűjtemény. 1802-ben a könyvek közül csupán 757 kötetet és 27 kéziratot szállítottak vissza a monostor könyvtárába. A könyvek elhelyezésére elegendő volt néhány terem. A könyvek száma azonban a 19. század elején ugrásszerűen megnőtt. Ekkor határozták el az új könyvtárépület építését. A könyvtár állománya mind a mai napig gyarapszik. Napjainkban körülbelül 400.000 kötetet őriznek a gyűjteményben.”