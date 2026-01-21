Sikkasztással és pénzmosással vádolják az Ukrán Elnöki Hivatal korábbi helyettes vezetőjét

Az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) bejelentette, hogy sikkasztás és pénzmosás vádjával vádat emelt Rosztyiszlav Surma ellen, aki korábban Volodimir Zelenszkij elnök hivatalának helyettes vezetője volt 2021 és 2024 között.

A NABU tájékoztatása szerint az ügyben összesen kilenc gyanúsított ellen emeltek vádat. A hatóságok Surma testvérét, Olehet is megvádolták, aki a zaporizzsjai KD Energy és a Renewable Energy of Zaporizhzhia társtulajdonosa. A további gyanúsítottak között szerepel Rosztyiszlav Surma egyik üzlettársa, energetikai vállalatok alkalmazottai, valamint a Zaporizhzhiaoblenergo áramszolgáltató volt kereskedelmi igazgatója. A gyanú szerint az érintettek összesen 141,3 millió hrivnyát (mintegy 3,28 millió dollárt, több mint egymilliárd forintot) sikkasztottak el. A NABU szerint a Surma testvérek 2019 és 2020 között vették át több energetikai vállalat irányítását Zaporizzsja megyében, ahol naperőműveket építettek. A hivatal szerint az így termelt áramot az úgynevezett „zöld tarifa” keretében értékesítették.

A zöld tarifát az ukrán kormány 2008-ban vezette be, ez a piaci árnál magasabb átvételi árat biztosít az áramtermelőknek a megújuló energiába történő beruházások ösztönzésére. A rendszer bevezetése óta többször is felmerült a korrupció gyanúja, amikor kiderült, hogy a kormányhoz közel álló üzletemberek jelentős haszonra tettek szert belőle.

Rosztiszlav Surma, az Ukrán Elnöki Hivatal volt helyettes vezetője Fotó: Ukrán Elnöki Hivatal

„Oroszország teljes körű inváziójának megkezdése és Zaporizzsja megye egy részének megszállása után a naperőművek elvesztették kapcsolatukat Ukrajna egységes energiarendszerével, károkat szenvedtek, a személyzetet pedig evakuálták” – közölte a NABU. „Ennek ellenére a gyanúsítottak által ellenőrzött vállalatok továbbra is villamosenergia-termelést jelentettek be, és megkapták az ezért járó kifizetéseket a zöld tarifa alapján, noha a valóságban semmilyen áramot nem tápláltak be Ukrajna energiarendszerébe.”

A Szabad Európa korábbi cikke szerint Rosztyiszlav Surma megerősítette, hogy testvére pénzt kapott az ukrán államtól az orosz megszállás alatt álló területeken található naperőművek után.

Az Ukrainszka Pravda szerint Surma jelenleg Németországban él, ahol állítólag a nyomozók már 2025-ben átkutatták az ingatlanát. Nem ez az első alkalom, hogy korrupciós vádak merülnek fel az Ukrán Elnöki Hivatal környékén, novemberben robbant ki a legutóbbi botrány, ami végül az Elnöki Hivatal mindenhatónak tartott vezetőjének, Andrij Jermaknak a távozásához vezetett, de az ukrajnai belpolitika távozásával is meglehetősen zavaros maradt. (Kyiv Independent)