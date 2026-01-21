Szabolcsban -20 fokot mértek az éjjel

A tél egyik legfagyosabb éjszakáján ismét -20 fok körüli fagyot mértek, ugyanakkor a nyugati országrészben és a hegyvidéki területeken ennél jóval enyhébb maradt az időjárás – írja az Időkép.

A szerda reggeli órákban az ország északi, északkeleti részén, különösen a derültebb térségekben több helyen -15 fok alá csökkent a hőmérséklet. A legalacsonyabb értéket Szabolcsbákán regisztrálták, ahol -20,4 fokos minimumot mértek.

Hasonlóan alacsony hőmérsékletekre legutóbb múlt hét kedden volt példa. A második és harmadik legalacsonyabb minimum Ajakon (-19,4 fok) és Zabarban (-18,8 fok) volt, és összesen több mint ötven mérőállomáson mértek -15 fok alatti értéket. Az ország enyhébb térsége a Nyugat-Dunántúl volt, ahol -10 és -5 fok közötti fagyokat regisztráltak.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Az előrejelzés szerint a hétvégére enyhül a fagy, vasárnap megközelíthetjük a plusz 10 fokot. Csütörtöktől főként a nyugati tájakon számíthatunk ködös ébredésre. Csapadék pénteken és szombaton várható eső, fagyott eső, ónos eső, a hegycsúcsokon hó formájában, majd vasárnap délnyugat felől kiterjedt csapadék érkezhet nyugaton hóval, máshol esővel.