Szijjártó: Kóka János megmentette az életemet

POLITIKA
Szijjártó Péter külügyminiszter Jeszenszky Zsolt kormánypárti influenszer műsorában beszélt arról, hogy korábbi politikai ellenfele, az SZDSZ-es Kóka János megmentette az életét.

A külügyminiszter azt mondta, egy külföldi hivatalos úton beszélgetett Kókával, aki orvosként felhívta a figyelmét a szűrővizsgálatok fontosságára. Először nem foglalkozott ezekkel, de a tavaly év elején elment a javasolt vizsgálatokra, és pont az utolsón jött elő „egy olyan dolog, ami az utolsó olyan pillanatában volt, amikor még jól ki lehetett jönni belőle”.

„Azonnal meg is kellett szervezni a beavatkozást, így hála istennek, rendben van minden, de az tényleg az utolsó pillanat volt, amikor még nem az volt, hogy tragikus dolgokról kellene beszélni”

– mondta, hozzátéve: „Ha Kóka János engem nem beszél rá, meg nem mondja el egy csomószor, hogy mit hogyan kell, akkor most valószínűleg nem beszélgetünk”.

Kóka János, a Cellum elnök-vezérigazgatója és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Szingapúri Magyar Kereskedőház üzletember-találkozóján Szingapúrban 2015. május 27-én (Fotó: Külgazdasági és Külügyminisztérium / MTI)

Kóka a 2000-es években Szijjártó politikai ellenfele volt, a külügyminiszter korábban „minden idők legsikertelenebb gazdasági miniszterének” nevezte őt. 2010 után azonban megtalálta a helyét a Fidesz környékén, kormányzati delegációval utazott Szaúd-Arábiába vagy Szingapúrba, ráadásul diplomata-útlevelet is kapott, a Magyar Narancsnak arról beszélt, hogy Orbán Viktorral és Szijjártó Péterrel is tegeződik, és az utóbbinak egyébként is jó véleménnyel van a képességeiről. 2020-ban Szijjártó közös képet is posztolt arról, ahogy 287 millió forintos támogatást adott Kóka cégének.

