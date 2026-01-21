Telex: A Tisza Világhoz hasonló alkalmazáson dolgozhat a DPK-k mögötti cég

Egy Reddit-poszt szerint a Fidesz kampányában kulcsszerepet játszó Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a Tisza Világhoz hasonló, saját alkalmazáson dolgozik. Erre az utal, hogy egy ideig elérhető volt az interneten az alkalmazás API-jának, azaz az alkalmazásprogramozási felületének dokumentációja, amit valószínűleg véletlenül osztottak meg, és azóta töröltek is.

A Telex szerint a link alapján kizárható, hogy megtévesztési célból hozták volna létre a dokumentációt. Az aloldalból kiderül, hogy az applikáció A béke hangja nevet kaphatja. Az alkalmazás felhasználók e-mailcímét, nevét, címét, telefonszámát, születésnapját és közösségi oldalait gyűjti majd, és lehet majd rá Facebook-, Google- és Apple-fiókkal is regisztrálni. Emellett a felhasználó adatai között szerepel majd az is, hogy milyen DPK-ba lépett be.

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök nyíregyházi gyűlésén Fotó: Németh Dániel/444

A Reddit-poszt szerzője szerint két csoportba sorolhatják majd a felhasználókat: egy influenszeresbe és egy irányítószám alapján meghatározottba. Az online kampánytevékenységet (lájkolás, posztolás, tartalomgyártás) az influenszerek irányíthatják, a helyi csoportok pedig a terepmunkához (kopogtatás, pultozás) kellhetnek.

A dokumentáció alapján teljesíthető feladatok (például Facebook-posztok megosztása) is lehetnek az alkalmazásban. Ha a felhasználók teljesítik őket, arany, ezüst vagy bronz szintekre léphetnek. A felhasználók játékokhoz is hozzáférhetnek majd, és az eredményeiket összevethetik más digitális harcosokéval.