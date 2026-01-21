Tizennégy év fegyházat kapott a szegedi férfi, aki félholtra vert egy lányt, mert az nem állt vele szóba

Jogerősen tizennégy év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla szerdán azt a fiatal férfit, aki 2023 augusztusában, Szeged belvárosában támadott meg és vert félholtra egy fiatal lányt pusztán azért, mert nem állt vele szóba.

A jelenleg 29 esztendős férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondták ki bűnösnek. A vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság elrendelte a férfival szemben korábban kiszabott kétéves felfüggesztett börtönbüntetés végrehajtását is.

Az életveszélyt okozó testi sértés miatt már korábban elítélt férfi 2023. augusztus 5-én, hajnal fél 6 körül Szeged belvárosában figyelt fel a hazafelé sétáló 24 éves sértettre, aki mobiltelefonján beszélt. A férfi odalépett hozzá, és megszólította, majd miután a sértett érdemben nem válaszolt, utánaindult. A fiatal, vékony testalkatú nőt a - korábban több küzdősportot űző - vádlott hátulról, váratlanul, olyan nagy erővel ütötte tarkón, hogy a sértett eszméletét vesztette, és a tanúk szerint rongybabaként esett össze.

A vádlott ezután váltott kézzel, ököllel legalább tízszer megütötte őt, a felismerhetetlenségig összeverve az arcát. A magatehetetlen, erősen vérző nőt előbb felvette, majd a vállán átvetve cipelte, végül - miután az egyik szemtanú megszólította - egy templom utcáról nyíló imafülkéjébe dobta. A férfi ezután elfutott a helyszínről.

A sértetthez a szemtanúk hívtak mentőt. A fiatal nő koponyaűri sérüléseket, agyzúzódást szenvedett, csaknem két hétig intenzív osztályon kezelték. Hosszú ideig nem nyerte vissza eszméletét, a támadás előtt gyógyszerésznek készülő nőnek újra meg kellett tanulnia beszélni, elhúzódó látáskárosulás alakult ki nála, tanulási nehézségekkel, koncentrációs zavarokkal küzd. Rehabilitációs és pszichológiai kezelésen kellett részt vennie. A szakértők szerint maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás alakult ki nála. Élete csak azon múlt, hogy a négy percen belül helyszínre érkező mentők megkezdték a mesterséges lélegeztetését.

A vádlott a bíróság előtt nem tett vallomást, de a nyomozás során azt állította, az estet megelőző éjszakán sört és vodkát ivott. Az utolsó szó jogán bocsánatot kért a sértettől és családjától.

A nő ügyvédje polgári jogi igényt jelentett be, és sérelemdíj megfizetését is kérte. A vádlott a per során 10 millió forint sérelemdíjat fizetett. A további sérelemdíjról és a sértett költségeinek megtérítéséről polgári perben dönt majd a bíróság.

Döntésével a táblabíróság helyben hagyta az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék ítéletét. Kiss Bálint tanácsvezető bíró az indoklás során kifejtette, az elsőfokú bíróság által az eszméletlen sértettet nagy erővel, kitartóan, rendkívüli brutalitással bántalmazó vádlottal szemben kiszabott büntetés inkább nevezhető méltányosnak, mint súlyosnak. (MTI)