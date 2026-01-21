Az iráni állami média szerint több mint 3000 ember halt meg a kormányellenes tüntetéseken

Iránban 3117 ember vesztette életét a december 28. óta zajló kormányellenes megmozdulásokon – közölte az iráni állami televízió az úgynevezett Mártírok Alapítványára hivatkozva. Ez az első eset, hogy hivatalos adatokat közöltek a tüntetések halottainak számáról. A Mártírok Alapítványának tájékoztatása szerint a 3117 halottból 2427-en civilek és a biztonsági erők tagjai, de azt nem pontosították, hogy a fennmaradó több mint 600 áldozatot hova sorolják.

Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szervezet azonban úgy tudja, hogy a halottak száma 4560. A HRANA mindemellett több mint 24 ezer őrizetbe vett személyről is említést tesz – írja az MTI.

Fotó: MAHSA/Middle East Images via AFP

