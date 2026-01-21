Trump fenyegetései miatt az EP elhalasztotta a szavazást az amerikaiakkal kötött kereskedelmi megállapodásról

Határozatlan időre elhalasztja az Európai Parlament az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, tavaly nyáron megkötött kereskedelmi megállapodásról szóló szavazást. Az EP kereskedelmi bizottsága Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései miatt döntött a halasztás mellett.

Bernd Lange, a kereskedelmi bizottság elnöke azt mondta, „az EU egyik tagállamának területi integritását és szuverenitását fenyegetve, valamint a vámokat kényszerítő eszközként felhasználva az USA aláássa az EU és az USA közötti kereskedelmi kapcsolatok stabilitását és kiszámíthatóságát”. Arról is beszélt, hogy fel kell függeszteniük a kereskedelmi megállapodással kapcsolatos munkát, „amíg az USA úgy nem dönt, hogy a konfrontáció helyett újra az együttműködés útjára lép”.

Ursula von der Leyen és Donald Trump Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A kereskedelmi megállapodás 15 százalékos vámot szabna ki a legtöbb uniós árura, miközben az amerikai termékek vámmentesen érkezhetnének meg az Európai Unióba. A megállapodást részben már végrehajtották, de a véglegesítéséhez szükség van az Európai Parlament jóváhagyására is. Az EP kereskedelmi bizottsága eredetileg január 26-27-én szavazott volna a megállapodásról, ezt az időpontot napolták most el határozatlan időre.

(via Reuters, Bloomberg)