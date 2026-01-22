A kormánynál jóval pesszimistább a Tiborcz-érdekeltségű befektetési cég, az Equilor

Idén is fennmarad a magyar gazdaság növekedésének kedvezőtlen szerkezete, főleg a lakossági fogyasztás adhat erőt a magyar gazdaságnak, érdemi beruházásösztönzésre pedig csak az uniós forrásokhoz való hozzáférés esetén lehet számítani - áll az Equilor prognózisában, amit csütörtök délelőtt ismertettek.

Szécsényi Bálint, a 2022 augusztusa óta a Gránit bank többségi tulajdonában álló, így Tiborcz István érdekeltségébe is tartozó Equilor Befektetési Zrt. vezérigazgatója - aki nemcsak a befektetési cégben üzlettársa Tiborcznak, hanem hegyvidéki villát is vett tőle - azt mondta: tavaly jó éve volt a budapesti tőzsdének, amiből többek között az MBH tőzsdére vitelével az Equilor is kivette a részét. Arra számítanak, hogy idén is jó eredményeket, 10 százalékot elérő hozamokat produkálhatnak majd a nemzetközi értékpapír-piacok, de a magyar tőzsde is.

Fotó: Haász János/444

A magyar gazdaság kilátásai már kevésbé derűsek: gyenge lábakon áll a 2026-os gazdasági növekedés, fogalmazott az Equilor előrejelzése. A cég szerint idén 2 százalékos lesz a GDP-bővülés, míg a kormány 3,1 százalékkal számol a december 31-én publikált makrogazdasági és költségvetési előrejelzésében. Az Equilor szerint tavaly mindössze 0,4 százalékos lehetett a magyar gazdaság bővülése, igaz, év végén már a kormány is csak fél százalék körüli növekedés várt (a KSH jövő héten közli az utolsó negyedéves és éves GDP-gyorsjelentést).

Tovább emelkedett a bizonytalanság, elsősorban a geopolitikai feszültségek miatt - mondta Aradványi Péter vezető elemző. A gazdasági növekedést Magyarországon, de Amerikában is változatlanul a lakossági fogyasztás húzza majd. Az európai uniós gazdaság jövőjét a német monetáris politika, az európai hadiipari fejlesztések alakulása és az orosz-ukrán háború esetleges lezárása befolyásolja.

A magyar gazdaság bővülésének kedvezőtlen szerkezetét is említi az elemzés, ami szerint „a gazdasági növekedésnek a bérdinamika által támogatott belső fogyasztáson túl az új gyártói kapacitások adhat erőt”. Ugyanakkor a növekedési kilátásokat továbbra is beárnyékolja a gyenge külső keresleti környezet. Tovább nehezíti a helyzetet a szűk költségvetési mozgástér - amit részben az államadósság magas kamatterhei okoznak -, ráadásul az Equilor szerint a kormány a rendelkezésre álló forrásokat idén is főleg a fogyasztás élénkítésére fordítja majd. Azt is megjegyezték, hogy a fogyasztás, bár bővül, a vártnál gyengébben alakul.

Ha már költségvetési mozgástér: az Equilor szerint idén 5,2 százalékos lesz az államháztartási deficit, ez kissé szintén kedvezőtlenebb a kormány 5 százalékos előrejelzésénél. Az államadósság lényegében stagnálni fog: a 2025 végén valószínűleg 74,6 százalékos GDP-arányos szintje ez év végére 74,5 százalékra változhat. Az infláció a tavalyi emelkedés után idén ismét csökkenhet, az Equilor azt várja, hogy idén 3,5 százalékos lehet, ami lehetővé teszi, hogy az MNB több kis lépésben 5,75 százalékra csökkentse év végéig az alapkamatot. Márciusban lehet egy 0,25 százalékpontos, majd a második félévben még két 0,25-0,25 százalékos kamatvágás, ezeket minden alkalommal heves devizapiaci reakciók követhetik, mondta Aradványi.

Az Equilor a nehézségek ellenére sem várja azt, hogy bóvliba kerülne Magyarország a hitelminősítőknél: a Moody'snál 60, míg az S&P-nél és a Fitchnél 40-40 százalék esélyt adnak a leminősítésre, de csak az S&P-nél vagyunk közvetlenül a befektetésre nem ajánlott osztályzat (bóvli) felett. A makrogazdasági mutatók enyhe javulását 2027-re várják: számításuk szerint jövőre a GDP már 2,5 százalékkal nőhet, a változatlanul 3,5 százalékos infláció mellett az alapkamat 5 százalékra, a GDP-arányos deficit 4,6 százalékra, az államadósság 74 százalékra csökkenhet.

A devizapiaci kilátásokról Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető azt mondta: lassú forintgyengülés jöhet, „óvatosan terelgetett gyengülés lehet a cél”, szerinte „jó eséllyel túl vagyunk a forint legerősebb szintjén”. A forintot gyengítő tényezők között említette a politikai bizonytalanságot, amit a választás jelent. Ez szerinte már valamivel a választás előtt is okozhat gyengülést, de utána is, ha például nagyon szoros lesz annak eredménye. Erre az évre átlagosan 392 forint/eurós árfolyamot várnak, míg 2027-re 395 forintos euróár szerepel az előrejelzésben.