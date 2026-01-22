A Tisza nem vesz részt az Ursula von der Leyen ellen indított bizalmatlansági indítvány szavazásán

„Ma az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványról szavaz az Európai Parlament. A negyedik ilyen indítványról egy éven belül. A Mercosur egyezmény elleni tegnapi győzelem után a TISZA nem vesz részt a mai okafogyottá váló szavazáson” – jelentette be Magyar Péter.

Posztja szerint a TISZA képviselői a szavazástól való távolmaradással „konfliktust vállalnak az Európai Néppárttal. Mint ahogy korábban is számtalan fontos kérdésben szavaztunk eltérően a néppárti állásponttól (migráció, háború, uniós költségvetés). Ha a mai a távolmaradásunk miatt az Európai Néppárttól büntetést kapunk, vállaljuk. Ez nem a Fidesz. A TISZA-ban nem szavazógombok ülnek.”

Magyar Péter és Ursula von der Leyen 2024-ben, Strasbourgban Fotó: Magyar Péter/Facebook

A Fidesz gyorsan reagált is: „Felháborító! A Tisza nem szavaz von der Leyen ellen!!! A Tisza Ursula mellé állt, így a gazdákat is magára hagyta!”

Magyar Péter viszont azt emeli ki, hogy „amikor a magyar gazdákat kellett tegnap megvédeni az Európai Parlamentben, akkor a fideszes EP képviselők javaslata elbukott, ahogy Orbán Viktor is korábban”, ellenben „a néppárti képviselők által benyújtott javaslat a TISZA szavazataival átment és sikerült megakadályozni az egyezmény hatályba lépését.”

A bizalmatlansági indítványt a Fidesz európai pártcsaládja, a Patrióták nyújtotta be, de a róla szóló vita érdektelenségbe fulladt, még azok sem jelentek meg az EP-ben, akik támogatták a javaslatot. A Politico tudósítása szerint, akik mégis felszólaltak, azzal érveltek, hogy a Mercosur megnyitja az utat a dél-amerikai országok előtt, akik tisztességtelen versenyelőnybe kerülnek, mivel az európai gazdákra szigorúbb környezetvédelmi előírások vonatkoznak.

A Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) támogatói a megállapodásban lehetőséget látnak egy jelentős új piac megnyitására az európai vállalkozások és termelők előtt. Ugyanakkor több ország, köztük Lengyelország, Írország, Franciaország, Lengyelország és Magyarország is jelezte, hogy a helyi gazdálkodók tiltakozása miatt nem támogatja a megállapodást. A hónapok óta tiltakozó európai gazdák attól tartanak, hogy a megállapodás olyan fokozott versenyhelyzetet és árcsökkenést idézne elő a mezőgazdasági árupiacon, ami pénzügyi csőddel fenyegetné őket, miután az árucikkeik eladhatatlanná válnának.

Január elején a tagállamok minősített többsége jóváhagyta az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást, de szerdán az EP-képviselők szűk többséggel felkérték az Európai Unió Bíróságát, hogy vizsgálja meg: a megállapodás szövegei összhangban állnak-e az uniós alapszerződésekkel. A határozatot 334 igen, 324 nem szavazattal és 11 tartózkodás mellett fogadták el.