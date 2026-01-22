Alalalal blal halwalol, Németh Szilárd, nyúljával

Most, hogy Lázár János elküldte a selyemzsinórt Németh Szilárdnak, úgy tűnik, lassan tényleg kiszorul az ország irányításának legelitebb elitjéből az örökös rezsibiztos, a politikai szórakoztatóipar nagymestere, a nép főszakácsa, a csepeli betlikirály, a majdnem birkózóbajnok. Németh természetesen azt kommunikálja, a saját döntése volt, hogy nem indul újra egyéniben a választásokon.

A mentőövet egy listás hely jelentheti neki, esetleg valami miniszterelnöki megbízotti, kormánybiztosi vagy hasonló pozíció Fidesz-győzelem esetén, de egyelőre nem úgy tűnik, hogy felívelőben lenne a karrierje, ha azt nézzük, hogy

  • három vesztes választás után nem indul egyéniben Csepelen,
  • a csepeli polgármester-választáson is kikapott a támogatottja,
  • régóta nem államtitkár,
  • bizottsági elnöki, sőt alelnöki posztja sincs már,
  • nemhogy DPK-gyűlés színpadán, még a Harcosok Órájában sem láthattuk,
  • plusz most ugye Lázár János.

Az biztos, hogy szürkébb lenne az életünk nélküle, a sokdimenziós multitalentum nélkül. A legegyénibb énje minden bizonnyal a

Gourmand Szilárd

Ma már kicsit hihetetlennek tűnik, hogy mindössze 8 éve kezdte kiépíteni a Mr. Lacikonyha imidzset, 2017-es az első hírünk, amelyben étellel kapcsolatosan szerepel, nem is akármilyennel: Kötcsén főzött erdélyi csorbát, menasági növendék marhából, füstölt marhanyelvvel, medveorrú gombával és pityókagombóccal.

