Az egymást követő baleseteket megelégelve háromnapos sztrájkot hirdettek a vasúti munkások Spanyolországban

A héten két halálos kimenetelű vonatbaleset is történt Spanyolországban, az áldozatok száma 46-nál jár, és még emelkedhet. A keddi esetben sínillesztési hiba miatt borult árokba a vonat Barcelona környékén, míg szerdán Rodalies környékén omlott rá egy támfal a sínekre.

Az ország legnagyobb vasúti szakszervezete háromnapos országos sztrájkot hirdetett február 9-től 11-ig a vasúti dolgozók és az utazások biztonságának garantálását követelve – írta meg a Guardian. A baleseteket követően már volt egy kisebb, de négyszázezer utast így is érintő sztrájk is, aminek következtében Katalónia regionális vasúti szolgáltatásai teljesen leálltak.

Fotó: URBANANDSPORT/NurPhoto via AFP

A februárra tervezett sztrájkról a Semaf szakszervezet azt írta, hogy a munkavállalóknak ez az egyetlen törvényes eszköze van arra, hogy a vasúti rendszer biztonsági előírásának helyreállítását követelje. A Semaf felszólította a hatóságokat, hogy foglalkozzanak azzal az évek óta ignorált számtalan bejelentéssel, amelyek a rossz pályaállapotokról szólnak.

Óscar Puente közlekedési miniszter közölte, megérti a mozdonyvezetők aggodalmát, de reméli, hogy a sztrájkokat el tudják majd kerülni, és hogy azt is, hogy a katalán sztrájkok lassan véget érnek. Szerinte a két baleset teljesen független egymástól. Puente nyugalomra intett, és azt mondta, reméli, „hogy a helyzet hamarosan megoldódik”.