Az I. kerületben is felmerült az Airbnb betiltása

Az Airbnb-k „minél szigorúbb szabályozását”, vagy „akár a teljes tiltását” javasolja az I. kerületben Fazekas Csilla fideszes alpolgármester, aki videójában arról beszélt, párbeszédet kezdeményezett az I., az V., a VI., a VII., valamint a XV. kerület polgármestereivel.

Airbnb app logója Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS/NurPhoto via AFP

Fazekas szerint „az Airbnb terjedése mára nemcsak lakhatási kérdés, hanem városstratégiai ügy. Felborítja a helyi közösségeket, átalakítja a városrészek arculatát, és hosszú távon veszélyezteti a belső kerületek élhetőségét.”

Az alpolgármester a rövidtávú lakáskiadást teszi felelőssé a befektetési célú lakásvásárlásokért, és „az elszabaduló ingatlan- és albérletárakért. Ennek árát pedig a fiatalok és az alacsonyabb jövedelmű családok fizetik meg, akiknek egyre inkább elérhetetlenné válik a belvárosi otthon öröme.”

A 2025 óta érvényben lévő, 2026 végéig tartó Airbnb-moratórium miatt egyébként sem lehetett új engedélyeket kiadni, de az országban először a VI. kerület vezetése döntött először a tiltás mellett, 2026 januárjától lépett érvénybe a szabályozás. Azóta más kerületekben is fontolgatják a korlátozásokat.