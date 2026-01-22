Cigicsempészettel kapcsolatban, több tízmilliós vesztegetési ügyben vádolták meg az ukrán határőrség egykori vezetőjét

Vesztegetés elfogadásával vádolta meg az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) az Állami Határőrség egykori vezetőjét csütörtökön – írta meg a Kiyv Independent. Szerhij Deineko 2019 óta vezette a szervezetet, amelynek tagjai a vád szerint közel nyolcvan millió forint értékben fogadtak el vesztegetést, hogy megkönnyítsék az EU-ukrán határon folyó cigarettacsempészetet.

Szerhij Deineko Fotó: PAVLO_BAGMUT/NurPhoto via AFP

A NABU szerint a csempészetben ukrajnai diplomaták rokonai is részt vettek, hamis diplomata rendszámú autókkal és útlevelükkel elkerülték a határellenőrzéseket, így a szállítmány könnyebben átkerülhetett a határon.