Döntetlent játszott a Fradi a Panathinaikosszal, hetedik helyen áll az Európa-ligában

A Ferencváros hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön a görög Panathinaikosszal a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában, amivel megőrizte helyét a nyolcaddöntőt érő legjobb nyolc között.

A gólszerző Yusuf Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A küzdelmes, nem szemkápráztató meccs 62. percében a nigériai Bamidele Yusuf büntetőjével - a már a télen eladott Varga Barnabás (AEK Athén) és Tóth Alex (Bournemouth) nélküli felálló - FTC szerzett vezetést, a 85. percben a csereként beállt marokkói Anasz Zarury találatával egyenlített a görög csapat.

A Fradi ezzel megőrizte a veretlenségét, 15 ponttal a hetedik helyről várja az alapszakasz utolsó fordulóját. Ha a csapat az első nyolcban maradna, azzal automatikusan bejutna a legjobb 16 közé. Ha kicsúszik a legjobb nyolcból, akkor rájátszást játszik a nyolcaddöntőért. Jövő csütörtökön az FTC az angol Nottingham Forest vendége lesz.

Európa-liga, alapszakasz, 7. forduló:

Ferencvárosi TC-Panathinaikosz (görög) 1-1 (0-0)

Groupama Aréna, 17 879 néző, v.: Mikola Balakin (ukrán) gólszerzők: Yusuf (62., 11-esből), illetve Zarury (86.) sárga lap: Raemaekers (79.), Romao (95.), illetve Bakaszetasz (41.), Swiderski (90.)

Ferencvárosi TC: Gróf - Cissé, Raemaekers, Szalai G. (Madarász, 87.) - Makreckis, Kanichowsky, Romao, Zachariassen, Cadu - Levi (Ötvös, 73.), Yusuf (Joseph, 80.)

Panathinaikosz: Lafont - Calabria, Palmer-Brown (Kocirasz, 74.), Ingason, Touba - Sanches (Zarury, 74.), Kiriakopulosz (Pantovic, 85.) - Chirivella, Bakaszetasz, Pellistri - Swiderski (Taborda, 92.)

(MTI)