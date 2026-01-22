DPK-tag lett az Ektomorf énekese

Erdős Norbert, a Fidesz orosházi képviselője büszkén jelentette be, hogy új taggal bővül az általa alapított Békés-Csanád Térsége Digitális Polgári Kör. Az új belépő pedig a groove és trash metalt játszó Ektomorf énekese, Farkas Zoltán, aki Mezőkovácsházán született.

„Farkas Zoli roma származása és mezőkovácsházi háttere kulcsfontosságú ahhoz, hogy megértsük az Ektomorf zenéjét, mentalitását. Egy kis délkelet-magyarországi városból indult, távol a zeneipar központjaitól, ahol mindent önerőből, munkával és elszántsággal kellett felépíteni. Mezőkovácsháza nem romantizált háttér nála, hanem valóságos indítóerő, amelyből az Ektomorf hitelessége fakad. Sok rajongó számára épp ez adja Zoli és a zenekar vonzerejét: annak bizonyítéka, hogy egy békési kisvárosból indulva is lehet nemzetközi szinten maradandót alkotni. Büszke vagyok arra, hogy egy ilyen sikeres, tehetséges zenész alkot a választókerületemben, és büszkék vagyunk rá, hogy a Békés-Csanád Térsége Digitális Polgári Kör alapítói között köszönthetjük őt” – írta róla Erdős.

Az Ektomorfot Farkas Zoltán 1994-ben alapította meg testvérével Mezőkovácsházán, azóta 16 stúdióalbumuk jelent meg. A nemzetközi metálszíntéren is ismertek lettek, jelent meg lemezük a Nuclear Blastnél és az AFM-nél is.