„Fizethetnének a nagy AI-cégek, ha már használják a Wikipédiát”

külföld
  • A Wikipédia a világ egyik leglátogatottabb weboldala. Az online enciklopédiának már több mint 60 millió szócikke van, 300 nyelven.
  • Az itt összegyűjtött információra a mesterséges intelligencia is alapoz, például a chatbotokkal való kommunikáció során.
  • A Wikipédia szívesen működik együtt a nagy techcégekkel, de az anyagi terheket is megosztaná velük. A Deutsche Welle riportja
