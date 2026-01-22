Gulyás Gergely szerint Orbán Viktornak nincsenek nemzetközi ambíciói

A csütörtöki kormányinfón a 444 nem kérdezhetett, Vitályos Eszter szóvivő a két órán át tartó esemény végén azt mondta, legközelebb az elsők közt kapunk lehetőséget.

A kormányinfó elején Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, a kormány a szerdai kormányülésen a következőket tárgyalta meg:

Az operatív törzs tevékenységének lényeges része a hóhelyzetet tekintve véget ért.

15 éve nem volt hasonló hideg Magyarországon, emiatt Lantos Csaba miniszer vezetésével létrejött egy munkacsoport, hogy kidolgozzák annak a részleteit, hogy a januári hideg miatt hogyan ne fizessen senki se többet a fűtésért. Egy hét múlva tesznek konkrét javaslatot a megoldásra, mert mindenki mással fűt: gázzal, árammal, palackos gázzal, távhővel. A kormány következő szerdai ülésen fogadja el az erről szóló javaslatokat.

A kormány felhatalmazást adott Orbán Viktornak a Béketanácsban való részvételre, amit csütörtökön ír alá a miniszterelnök Davosban. Gulyás kijelentette, hogy a kormányhatározat szerint ez semmilyen fizetési kötelezettséggel nem jár.

Tárgyaltak nemzeti petícióról is, február elején kezdődik a kézbesítés, a tartalmát a nyilvánosság a következő napokban ismeri meg.

Gulyás azt mondta, nem akarunk gázért és benzinért többet fizetni, mint most, nem akarjuk Ukrajnát finanszírozni, az Európai Tanácsban ez a pozíciója a kormánypártnak. A választás is erről szól szerinte.

Gulyás – mint a kormányinfón tájékoztatást adó miniszterelnökséget vezető miniszter – ezen a ponton fontosnak érezte elmondani, hogy szerinte „a magyar baloldal, ideértve a Tisza pártot is, sok dologban nem képes Brüsszelnek nemet mondani, szuverén magyar politikára a nemzeti kormánytól számíthatunk csak, ezért is tartjuk fontosnak, hogy a nemzeti petícióban sokan vegyenek részt”.

Vitályos Eszter kormányszóvivő ezután felsorolta, milyen beruházásokat adtak át az elmúlt napokban az országban.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Majd átadta a mikrofont az újságíróknak, hogy kérdezzenek – az elhangzott fontosabb kérdések és válaszok témakörök szerint:

Rezsistop

Automatikusan jár-e mindenkinek a rezsistop? Igen.

Emelik-e a gáznál a kedvezményes köbmétermennyiséget? A januári magasabb fogyasztás miatt senki sem kerülhet át egy magasabb sávba. Gulyás azt mondta, a rezsicsökkentés sávjaihoz azért nem nyúlnak, mert azzal a gazdagoknak segítenének.

A kérdésre, hogy a tűzifa áfája csökkenhet-e, nem érkezett válasz, de Gulyás elmondta, hogy szerinte Európa legalacsonyabb rezsiárai Magyarországon vannak.

Mi van azokkal, akik nem igényeltek szociális alapon tűzifát, de most mégis több fát használnak, azokra hogyan vonatkozik a rezsistop? Gulyás válasza szerint azokra vonatkozik, akik igényeltek szociális alapon. Akkor mégis lesznek, akik kimaradnak a rezsistopból? „Nem fordulhat elő, hogy aki részt akar venni ebben, az nem tud részt venni.”

Hosszú távon történhet-e változás a rezsicsökkentés rendszerében? Gulyás szerint történhet, mert ha nem polgári kormánya lenne az országnak, a rezsicsökkentés megszűnne, és kétszeres-háromszoros árakra lehetne számítani.

Hány embernek nőtt volna drasztikusan a számlája? Attól függ, hogy a drasztikus mit jelent – 10 százalék Gulyás szerint az, akik átestek volna a határon.

Mihez képest fogják stoppolni az árakat? A célunk az, hogy senkinek se kelljen többet fizetnie, mintha ilyen extrém időjárás nem lett volna. Mihez képest? Nem derült ki.

A rezsistoptól nem fog csökkenni a fogyasztás, sőt. Mit tett a kormány, hogy kevesebb energiát fogyasszunk? Gulyás a napenergiáról kezdett beszélni.

3,3 milliárd köbméter földgáz van a tárolóinkban, ez 137 téli napra lenne elegendő akkor is, ha megállna a gázszállítás. Egy átlagos januárhoz képest 30-33 százalékkal magasabb gázfelhasználással kell számolni.

Mit tegyenek, akiknek most kell diktálni? Diktáljanak nyugodtan. Hogy szűrik ki azokat, akik fals számokat diktálnak? Erre Lantosék kidolgozzák a tervet.

A vállalkozásokra vonatkozik-e a rezsistop? A fogyasztókra vonatkozik.

Azok is megkapják a kompenzációt, akik átalányban fizetnek? Mindenkit abba a pozícióba fognak hozni, mintha nem lett volna ez a januári hideg.

Ha tőzsdei áron kapjuk az orosz gázt, hogyan lehet olcsóbb? Egy titkos szerződés alapján nem tudok semmit sem mondani – válaszolta Gulyás. Ismét elmondta, ha leválnánk az orosz gázról, sokkal többet kéne fizetnünk. Akkor hasraütésszerűen kell elhinnünk a számokat, amit a kormány mond? Gulyás szerint meg lehet nézni, hogy máshonnan mennyibe kerülne a gáz, de azt nem mondta meg, mennyit fizetünk.

Gulyás szerint a rezsistopnak tízmilliárdos nagyságrendje lesz.

Béketanács, Davos

A béketanácsba való belépés után három évvel vagy később sem kell fizetni? – hangzott el a kérdés arra vonatkozóan, hogy mennyi igaz abból, hogy Donald Trump amerikai elnök egymilliárd dollárt kér a csatlakozáshoz. Magyarország azzal a feltétellel csatlakozik, hogy nem kell fizetni, ha a feltételek megváltoznak, akkor eldöntjük, hogy maradunk-e, vagy sem.

Davosban lesz-e kétoldalú megbeszélés Trump és Orbán között? A miniszterelnök csak a béketanács alapító okiratának aláírása miatt találkozik az amerikai elnökkel.

Mit vár az ország a béketanácstól? Azt, hogy azoknak az országoknak a súlya a világpolitikában növekedni fog, akik békét akarnak, és ha ez így van, nagyon megérte a csatlakozás, főleg, hogy ingyen van.

Milyen szerepet vállal Orbán a béketanács munkájában? Gulyás erre annyival válaszolt, hogy a miniszterelnöknek nincsenek nemzetközi ambíciói.

Milyen szerepe lehet abban a béketanácsnak, hogy Ukrajnában vége legyen a háborúnak? Azt reméljük, hogy itt is azoknak az országoknak a hangja erősödik, amelyek békét akarnak.

Gulyás szerint az ENSZ 1945-ös megalakulásakor semmivel sem tudtunk többet az ENSZ jövőbeni működéséről, mint amit a béketanácsról most tudunk.

A béke nagyköveteként utaltak Trumpra, Venezula és Grönland tekintetében is az? Egyik országban sem láttam háborút – mondta erre Gulyás.

Mercosur

Gulyás szerint a Mercosur legnagyobb támogatója az Európai Néppárt, így akármit is mond erről a Tisza, az hiteltelen, azt kell nézni, mit mond a Néppárt.

Gulyás szerint ezt az egyezményt nem kell elfogadni, mindig is ellene voltunk, Magyarország nem fogja ratifikálni a Mercosurt. Olyan megállapodásokat kell kötni, amik megfelelnek az európai és a magyar érdekeknek. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy Magyarországon ne kelljen semmilyen kárt elszenvednie a gazdáknak, mondta.

Elképzelhetőnek tartja, hogy ez egy mélyebb válság kezdete az EU-ban? Gulyás szerint sok jel van, ami arra utal, hogy Európa már most mély válságban van, ennek része lehet egy olyan szabadkereskedelmi megállapodás is, amivel az EP-képviselők többsége sem tud azonosulni.

Nemzeti petíció

Ezt a kampányeszközt a kormány vagy a Fidesz finanszírozza? A nemzeti petíció kifejezetten az európai uniós tanácsüléseken fogja a kormány pozícióját erősíteni. Tehát akkor a kormány fogja ezt finanszírozni? Gulyás erre azt válaszolta, ez nem kampányeszköz, mert volt ilyen 2022-ben és 23-ban is, „amikor messze voltunk a választásoktól”. A további kérdésekre Gulyás azt mondta: „Elkerülve, hogy pártállam van Magyarországon, a Fidesszel kapcsolatos kérdéseket a Fidesznek tegye fel.”

Gulyás szerint az ukránoknak semmi közük a nemzeti petícióhoz, a kormány a szuverenitás semmibe vételének és a belpolitikába való beavatkozásnak tekinti, amit az ukrán kormány művel.

Ukrajna

Várható-e hogy az orosz vagyon zárolása és Ukrajna hitelezése miatt tovább romlik Európa helyzete? Mindaddig, amíg Európa Ukrajnának fizet, addig a helyzete romlani fog, ezek kidobott pénzek.

„Brüsszel valami jogi trükközéssel rákötelezheti-e Magyarországot a hadikölcsön fizetésére?” Semmi sem lesz elég Gulyás szerint, Magyarország nem vonható bele a 90 milliárd eurós kölcsön fizetésébe.

Kapitány István, Tisza

Kapitány István leválna az orosz energiahordozókról, ennek milyen hatása lenne? Magyarország orosz gáz nélkül nem tudja fenntartani a rezsicsökkentést. „Mindenkinek értem a motivációit, a Shell sikeres cég volt, Kapitány is sikeres cégvezető volt, a Shell sokat keresett azon, hogy Európa elvágta magát az orosz energiahordozóktól” – mondta Gulyás.

Mi a véleménye Gulyásnak arról, hogy a Tisza „multivezért” igazolt Kapitány István személyében? A nagytőkések, pénzemberek hagyományosan a baloldalon vállaltak politikai szerepet.

„Magyarországon nem párttagkönyv alapján adunk kitüntetéseket, fel sem merül, hogy valakinek politikai hűségnyilatkozatot kell tennie kitüntetésekért” – ezt Gulyás mondta arra, hogy miért adtak állami kitüntetést Kapitány Istvánnak, akit most saraznak a tiszás szerepvállalása miatt.

Nyugdíjak

Vannak-e 120 ezer forintos nyugdíjak? A kormányszereplők tudják-e, milyen ebből megélni, mikor jutunk el oda, hogy nem lesznek ilyen alacsony nyugdíjak? – hangzott a kérdés, amire Gulyás a következőt válaszolta, utalva Lázár János mondandójára is: „Szeretném jelezni, hogy természetesen a kormány tagjainak fizetése magasabb ennél, de az biztos, hogy egy fideszes országgyűlési képviselő az elmúlt 28 évben mással sem foglalkozott, mint ezeknek az embereknek a problémáival. Ehhez képest Kapitány István a Shell problémáival foglakozott.”

A nyugdíjrendszerről: a nagyon csekély nyugdíjak között sokan vannak, akiknél a nyugdíjba menetelhez a teljes idő nincs meg. Ezért fontos Gulyás szerint, hogy legyenek olyan juttatások, amilyen a vásárlási utalvány volt, amik mindenkinek járnak. Szerinte ma olyan szabályozás van hatályban Magyarországon, hogy aki most megy nyugdíjba, az már ilyen problémával nem szembesül.

Beneš-dekrétumok

Tüntetés lesz Pozsonyban, a kormány hogyan képviselteti magát? A kormány támogatja a szlovákiai magyarok képviselőit, elutasítja és elítéli a Beneš-dekrétumokat.

Szőlő utca

„Mi lett a fogvatartottakkal”, miután a napokban bezárták a Szőlő utcai intézetet? Van másik három javító-nevelő intézet, a Szőlő utcában fogva tartott és nevelt fiatal bűnelkövetőket ebbe a másik három városba helyezték át.

Mi lesz azokkal a munkavállalókkal akik egyelőre állásidőn vannak? A munkaügyi szabályoknak megfelelően kell eljárni.

Pénz

Radics Béla fideszes képviselő Tradíciókért Alapítványa 43 milliót kapott a Bethlen Gábor alapkezelőtől, de a működésének nincs nyoma. Ez nem kelti a látszatot, hogy mindenféle igazolt munka nélkül kap támogatást egy fideszes képviselő alapítványa? – tette fel a kérdést az RTL. Gulyás válasza szerint mindennel el kell számolni. Annyit még hozzátett, hogy tízezer szervezet kap támogatást, emiatt erre a konkrét esetre nem tud válaszolni.

Kitörés napja

A szélsőjobboldal idén is készülődik a kitörés napjára, az antifasiszta szövetség rendezvényét nem engedélyezik, a szélsőjobboldalnak engedik-e a rendezvényt? A rendőrség feladata, hogy bejelentett demonstrációkat tudomásul vegyen vagy megtagadja, a magyar alkotmány szerint olyan gyűlést lehet tartani, ami az emberi méltóság sérelmét nem okozza, ezt kell a rendőrségnek megítélni konkrét esetekben.

Droghelyzet, kocsmaprogram

Az eltűnt Egressy Mátyás ügyében hangzott el a kérdés, hogy miután „felerősödtek hangok, hogy rendet kellene tenni a szórakozóhelyeken, van-e a kormánynak akcióterve, hogy rendezze ezt a helyzetet”. Igen, ezért is szigorították a szórakozóhelyek nyitvatartási feltételeit, hogy ha valakinél drogot találnak, a szórakozóhelyet be lehet zárni.

A kocsmaprogramról szóló kérdésre Gulyás elmondta, nem azért kell, hogy több kocsma legyen, hanem mert az emberek nem mennek közösségi helyekre.

