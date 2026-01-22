Őrizetbe vett egy ötéves kisfiút az ICE Minnesotában

Az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámvégrehajtási Hivatala (ICE) kedden őrizetbe vette az ötéves Liam Ramost Minneapolis egyik elővárosában, amikor a kisfiú hazaért az iskolából. Ezután őt és apját egy texasi fogva tartási központba szállították. Liam Ramos egyike annak a négy gyereknek a Columbia Heightsben működő iskolakörzetben, akiket az elmúlt két hétben a Trump-kormányzat térségbeli bevándorlás-ellenőrzési razziái során szövetségi bevándorlási ügynökök őrizetbe vettek

Zena Stenvik, a körzet vezetője szerint Liamot és apját közvetlenül azután tartóztatták fel, hogy hazaértek. Egy ügynök kivette a fiút az autóból, a bejárati ajtóhoz kísérte, és arra utasította, hogy kopogjon be, „annak megállapítására, hogy van-e még valaki a lakásban, lényegében csaliként használva egy ötéves gyereket”. Stenvik szerint az incidens idején egy másik, a házban élő felnőtt is kint tartózkodott, és könyörgött, hogy ő gondoskodhasson Liamról, hogy a fiú elkerülje az őrizetbe vételt, de ezt megtagadták. Liam idősebb testvére, egy középiskolás, húsz perccel később ért haza, és akkor szembesült azzal, hogy apja és öccse eltűnt.

A családot képviselő ügyvéd, Marc Prokosch szerint a család menedékkérelmi eljárása folyamatban van, és olyan dokumentumokat mutatott be, amik szerint az apa és fia hivatalos határátkelőn léptek be az Egyesült Államokba. Az ügyvéd szerint nincs ellenük kiutasítási határozat, és tudomása szerint az apa és a fia együtt maradtak a fogva tartás során.

Az iskolakörzet két fényképet is közzétett az esetről: az egyiken Liam a bejárati ajtó előtt áll egy maszkos ügynök mellett, a másikon pedig egy autó mellett látható, miközben egy férfi a hátizsákját fogja.

Tricia McLaughlin, a belbiztonsági minisztérium (DHS) helyettes államtitkára szerdán késő este közleményben azt írta, hogy az ICE „célzott műveletet” hajtott végre Liam apjának elfogására, akit „illegális bevándorlónak” nevezett. McLaughlin azt is állította, hogy az apa „gyalog menekült el, hátrahagyva a gyerekét”, majd hozzátette, hogy „a gyermek biztonsága érdekében” az egyik ICE tiszt a gyerekkel maradt, miközben a többi tiszt elfogta az apát. (Guardian)