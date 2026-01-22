Putyin belengette, hogy 6 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajna újraépítésére lehetne fordítani

Putyin az orosz Biztonsági Tanács ülésén január 21-én
Fotó: ALEXEY BABUSHKIN/AFP

Az Egyesült Államokban befagyasztott orosz kintlévőségeket a harcok során károkat szenvedett területek helyreállítására lehetne felhasználni az orosz-ukrán békeegyezmény megkötése után - jelentette ki Vlagyimir Putyin, az ukrajnai háborút elindító és így a károkozásért leginkább felelős orosz elnök.

A befagyasztott összeg körülbelül 6 milliárd dollár, és Putyin szerint Oroszország 1 milliárd dollárt már át is tudna utalni ebből a Béketanácsnak, még mielőtt végleges döntés születne részvételéről. A részleteket az amerikai kormányzat képviselőivel is megvitatják, mondta Putyin, és megerősítette, hogy Steven Witkoff és Jared Kushner csütörtökön Moszkvába érkezik, hogy folytassa a párbeszédet Ukrajnáról.

A Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrehozandó Béketanácsról azt mondta Putyin, hogy Oroszország mindig is támogatta a nemzetközi stabilitás megerősítésére irányuló erőfeszítéseket, és az orosz külügyminisztérium megvizsgálja a testülethez való csatlakozásra vonatkozó meghívást, konzultál majd szövetségeseivel, és Moszkva ezt követően válaszol. Megköszönte amerikai hivatali partnerének az invitálást. (Moscow Times, MTI)

