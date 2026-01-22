Sok hűhó Grönlandért

A szabolcsi mínusz 20 fokosnál melegebb, jó reggelt kívánunk mindenkinek, még a seprűvel vakaródzó tehénnek is! Ismét itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

ULTRATRUMPIZMUS

Donald Trump pénzügyminisztere irrelevánsnak nevezte Dániát, az amerikai elnök pedig zavaros monológjában arról beszélt Davosban, hogy az USA hülye volt, hogy visszaadta Grönlandot a dánoknak. A dán külügyminiszter közölte, hogy nem tárgyalnak Grönland átadásáról, és Trump fenyegetései miatt az Európai Parlament elhalasztotta a szavazást az amerikaiakkal kötött kereskedelmi megállapodásról. Aztán este Trump váratlanul bejelentette, hogy megegyeztek Grönlandról, visszavonja a büntetővámokat.

Fotó: Harun Ozalp/Anadolu via AFP

Mark Carney történelminek mondott beszédében Václav Havelt idézve temette el a szabályokon alapuló nemzetközi rendet, amiről eleve mindenki tudta, hogy részben hamis: a kanadai miniszterelnök szerint az új helyzetben a közép- és kisebb hatalmaknak össze kell fogniuk, a többi alternatíva csak rosszabbnak tűnik ennél.

Miután Steve Witkoff bejelentette, hogy csütörtökön találkoznak Putyinnal, emiatt hiába akarta Zelenszkij kihagyni a davosi fórumot, mégis odautazik, hogy személyesen tárgyaljon Trumppal.

Benjamin Netanjahu is csatlakozik Trump Béketanácsához, és Orbán Viktor is odautazik Svájcba.

Hiába a törvényi kötelezettség, egy hónappal a határidő lejárta után sem nyilvános az Epstein-iratok 99 százaléka.

BELFÖLD

Újraválasztása után ismerte el a kiskunfélegyházi polgármester, hogy nem mondott igazat a kampányban: Csányi József a 444-ről is töröltetné azokat a korábbi állításait, amiket már nem tart helytállóknak.

Szombat hajnalban leszállították az éjszakai buszról az eltűnt Egressy Mátyást, a BKK szerint nem kért segítséget. A gimnáziuma már elbúcsúzott tőle.

Egy véletlenül megosztott dokumentáció szerint a Tisza Világhoz hasonló alkalmazáson dolgozhat a DPK-k mögötti cég.

Szijjártó Péter azt mondta, Kóka János megmentette az életét.

GAZDASÁG

A kormány átvállalja a januári fűtésnél keletkező többletköltséget, és akciótervet indít az éttermek megsegítésére: a 100 milliárd forintos csomag adókönnyítésekkel, bérek fehérítésével és kedvezményes hitellel segítené a melegkonyhás éttermeket, Nagy Márton nem aggódik a költségvetési kockázat miatt.

A Tisza és a Fidesz is megszavazta az EP-ben, hogy vizsgálják felül a dél-amerikai országokkal kötött szabadkereskedelmi egyezményt.

Lakatos Benjámin MET-vezér 35 százalékos tulajdonrészt szerez a német nyelvű CNBC-ben.

Sikerült megmenteni a Pannonhalmi Főapátság Könyvtárát a kenyérbogár-fertőzéstől.

KÜLFÖLD

Már hatszázezren menekültek el az áram, fűtés és víz nélkül maradt Kijevből, Vitalij Klicsko polgármester szerint Oroszország humanitárius katasztrófát akar előidézni az ukrán fővárosban.

Fotó: FREDERIC DIDES/Hans Lucas via AFP

Az iráni állami média szerint több mint 3000 ember halt meg a kormányellenes tüntetéseken: ez az első eset, hogy hivatalos adatokat közöltek a tüntetések halottainak számáról.

Dmitrij Zimin életét tragikus keretbe foglalta az orosz történelem, azon kevesek közé tartozott, akit egy pillanatig se vakított el a birodalmi nagyravágyás: szép és tanulságos film készült az orosz üzletember és mecénás utolsó utazásáról.