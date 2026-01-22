Történelmi rekord: 16 Oscar-jelölést kapott a Bűnösök, de Röhrig Géza filmje is 9 kategóriában lesz esélyes

Jelnet a Bűnösökből

Történelmi rekordot hozott az idei Oscar-díj-jelölés: Ryan Coogler vámpíros-gengszteres filmje, a Sinner (Bűnösök) összesen 16 jelölést kapott. A Sinners és alkotói lényegében minden fontos kategóriában Oscar-esélyesek lettek. A mozit jelölték a királykategóriában, vagyis a legjobb filmre, a stábtagok pedig a következő fontosabb kategóriákban lettek jelöltek:

Legjobb rendező - Ryan Coogler
Legjobb férfi színész - Michael B. Jordan
Legjobb női mellékszereplő - Wunmi Mosaku
Legjobb férfi mellékszereplő - Delroy Lindo
Legjobb eredeti forgatókönyv - Ryan Coogler
Legjobb díszlet - Hannah Beachler, Monique Champagne
Legjobb operatőr - Autumn Durald Arkapaw
Legjobb vágó - Michael P. Shawver

Az eddigi rekord 14 jelölés volt, ezt 3 film is elérte: az All About Eve (1950), a Titanic (1997) és a La La Land (2016).

A legendás Paul Thomas Anderson fekete akciókomédiája, az Egyik csata a másik után, 13 nevezést kapott. Ezt is jelölték legjobb filmre, a rendezőt a legjobb rendezőnek, Leonardo Di Capriót legjobb férfiszínésznek, Teyana Taylort legjobb női mellékszereplőnek, a legjobb férfi mellékszereplő díjának 5 várományosa közé pedig ketten is bekerültek a stábból: Benicio Del Toro és Sean Penn. De jelölték a filmet legjobb díszletre, vágásra és operatőri munkára is.

Guillermo Del Toro Frankensteinje 9 jelölést kapott, akárcsak a Röhrig Gézát is szerepeltető pingpongos film, a Timothée Chalemet-féle Marty Supreme és a norvég Érzelmi érték. A Shakespeare-családról szóló Hamnet 8 jelöléssel zárt.

A legtöbb jelölést személyesen Josh Safdie, a Marty Supreme rendező-forgatókönyvító-producer-vágója kapta, mind a négy minőségében. 3 szoborra is esélyes Ryan Cogler, a Bűnösök rendező-forgatókönyvíró-producere és a szintén ezekben a kategóriákban vitézkedő Paul Thomas Anderson. A színészek közül egyedül Timothée Chalemet-nek van esélye 2 díjat is hazavinni, mert a Marty Supreme főszereplőjének filmjét a legjobb filmre is jelölték.

A 444 előfizetőinek nemrég bemutatott iráni Csak egy baleset jelölt lett a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb idegen nyelvű film díjára is.

És máris megvan az idei Oscar nagy vesztese, pedig most még csak a jelölteket jelentették be: a Wicked című, Oz varázsló sztoriját feldolgozó musicaladaptáció második része egyetlen jelölést sem kapott a 2024-es első rész 10 jelölése után.

Íme a kategóriák a jelöltekkel:

Legjobb film

Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams

Legjobb rendező:

Chloé Zhao - Hamnet
Josh Safdie - Marty Supreme
Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
Joachim Trier - Sentimental Value
Ryan Coogler - Sinners

Legjobb színésznő

Jessie Buckley - Hamnet
Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson - Song Sung Blue
Renate Reinsve - Sentimental Value
Emma Stone - Bugonia

Legjobb férfi színész

Timothée Chalamet - Marty Supreme
Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
Ethan Hawke - Blue Moon
Michael B. Jordan - Sinners
Wagner Moura - The Secret Agent

Legjobb női mellékszereplő

Elle Fanning - Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
Amy Madigan - Weapons
Wunmi Mosaku - Sinners
Teyana Taylor - One Battle After Another

Legjobb férfi mellékszereplő

Benicio del Toro - One Battle After Another
Jacob Elordi - Frankenstein
Delroy Lindo - Sinners
Sean Penn - One Battle After Another
Stellan Skarsgård - Sentimental Value

Legjobb eredeti forgatókönyv

Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners

Legjobb animációs film

Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2

Legjobb idegen nyelvű film

The Secret Agent - Brazília
It Was Just an Accident - Franciaország
Sentimental Value - Norvégia
Sirât - Spanyolország
The Voice of Hind Rajab - Tunézia

FILM oscar-jelölés Oscar-díj film