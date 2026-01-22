Történelmi rekord: 16 Oscar-jelölést kapott a Bűnösök, de Röhrig Géza filmje is 9 kategóriában lesz esélyes

Jelnet a Bűnösökből

Történelmi rekordot hozott az idei Oscar-díj-jelölés: Ryan Coogler vámpíros-gengszteres filmje, a Sinner (Bűnösök) összesen 16 jelölést kapott. A Sinners és alkotói lényegében minden fontos kategóriában Oscar-esélyesek lettek. A mozit jelölték a királykategóriában, vagyis a legjobb filmre, a stábtagok pedig a következő fontosabb kategóriákban lettek jelöltek:

Legjobb rendező - Ryan Coogler

Legjobb férfi színész - Michael B. Jordan

Legjobb női mellékszereplő - Wunmi Mosaku

Legjobb férfi mellékszereplő - Delroy Lindo

Legjobb eredeti forgatókönyv - Ryan Coogler

Legjobb díszlet - Hannah Beachler, Monique Champagne

Legjobb operatőr - Autumn Durald Arkapaw

Legjobb vágó - Michael P. Shawver

Az eddigi rekord 14 jelölés volt, ezt 3 film is elérte: az All About Eve (1950), a Titanic (1997) és a La La Land (2016).

A legendás Paul Thomas Anderson fekete akciókomédiája, az Egyik csata a másik után, 13 nevezést kapott. Ezt is jelölték legjobb filmre, a rendezőt a legjobb rendezőnek, Leonardo Di Capriót legjobb férfiszínésznek, Teyana Taylort legjobb női mellékszereplőnek, a legjobb férfi mellékszereplő díjának 5 várományosa közé pedig ketten is bekerültek a stábból: Benicio Del Toro és Sean Penn. De jelölték a filmet legjobb díszletre, vágásra és operatőri munkára is.

Guillermo Del Toro Frankensteinje 9 jelölést kapott, akárcsak a Röhrig Gézát is szerepeltető pingpongos film, a Timothée Chalemet-féle Marty Supreme és a norvég Érzelmi érték. A Shakespeare-családról szóló Hamnet 8 jelöléssel zárt.

A legtöbb jelölést személyesen Josh Safdie, a Marty Supreme rendező-forgatókönyvító-producer-vágója kapta, mind a négy minőségében. 3 szoborra is esélyes Ryan Cogler, a Bűnösök rendező-forgatókönyvíró-producere és a szintén ezekben a kategóriákban vitézkedő Paul Thomas Anderson. A színészek közül egyedül Timothée Chalemet-nek van esélye 2 díjat is hazavinni, mert a Marty Supreme főszereplőjének filmjét a legjobb filmre is jelölték.

A 444 előfizetőinek nemrég bemutatott iráni Csak egy baleset jelölt lett a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb idegen nyelvű film díjára is.

És máris megvan az idei Oscar nagy vesztese, pedig most még csak a jelölteket jelentették be: a Wicked című, Oz varázsló sztoriját feldolgozó musicaladaptáció második része egyetlen jelölést sem kapott a 2024-es első rész 10 jelölése után.

Íme a kategóriák a jelöltekkel:

Legjobb film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Legjobb rendező:

Chloé Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supreme

Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Joachim Trier - Sentimental Value

Ryan Coogler - Sinners

Legjobb színésznő

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renate Reinsve - Sentimental Value

Emma Stone - Bugonia

Legjobb férfi színész

Timothée Chalamet - Marty Supreme

Leonardo DiCaprio - One Battle After Another

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B. Jordan - Sinners

Wagner Moura - The Secret Agent

Legjobb női mellékszereplő

Elle Fanning - Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value

Amy Madigan - Weapons

Wunmi Mosaku - Sinners

Teyana Taylor - One Battle After Another

Legjobb férfi mellékszereplő

Benicio del Toro - One Battle After Another

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Sinners

Sean Penn - One Battle After Another

Stellan Skarsgård - Sentimental Value

Legjobb eredeti forgatókönyv

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Legjobb animációs film

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Legjobb idegen nyelvű film

The Secret Agent - Brazília

It Was Just an Accident - Franciaország

Sentimental Value - Norvégia

Sirât - Spanyolország

The Voice of Hind Rajab - Tunézia