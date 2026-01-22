Trump ötmilliárd dollárra perli a JPMorgan Chase bankot és a vezérigazgatóját, mert szerinte politikai okokból szüntették meg több számláját

Jamie Dimon Davosban. Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Ötmilliárd dolláros kártérítést követel Donald Trump elnök a JPMorgan Chase banktól és Jamie Dimon vezérigazgatótól egy frissen indított perben - írja a Reuters. Trump azt állítja, hogy a pénzintézet debankingolta őt azzal, hogy több számláját is megszüntette, ami anyagi kárt okozott neki és rombolta a hírnevét. A JPMorgan Chase a legnagyobb belföldi hitelező Amerikában.

A debanking egy nyolcvanas évek eleje óta használt pénzügyi szakkifejezés, amit a 2010-es évekig nem ismert senki a bankárokon kívül, majd az amerikai nacionalista jobboldal egyik kedvelt toposza lett, úgyhogy érdemes megismerkedned vele. Eredetileg azt jelentette, amikor egy bank valamilyen biztonsági előírás - például pénzmosással vagy a terrorizmus támogatásával kapcsolatos rendelkezések - miatt megszünteti egy egyébként legális ügyfele számláit és nem hajlandó többé hitelezni neki, mert kockázatosnak találja az illetőt vagy a céget. A 2010-es évek óta a jelentése kibővült: előbb az olyan helyzetekre kezdték használni, amikor bankok általában kockázatosnak ítéltek egy iparágat - például kannabiszipar, kriptó - és annak a legális szereplőit sem voltak hajlandók hitelezni, bár a törvény explicite nem tiltotta azt. Majd úgy bővült a jelentése, hogy ma már a hitelezés és a banki szolgáltatások titkolt politikai okokból történő megtagadását jelenti. Egyes jobbos és szélsőjobbos összeesküvéselmélet-terjesztők ugyanis jó ideje azzal vádolják a bankokat, hogy azok woke-ságból direkt nem hitelezik a woke-ok által utált iparágakat, például a fegyver- vagy az olajipart.

Trump is ezzel vádolja most a JPMorgan Chase-t, akik visszautasítják a vádat. A Reuters cikke azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a személyében is beperelt vezérigazgató hangos és ismert ellenzője Trump egyik aktuális ötletének, a hitelkártyakamatok 10 százalékon történő maximálásának. A per hírére a bank ezzel a szupervisszafogott közleménnyel reagált első körben:

„Miközben sajnáljuk, hogy Trump elnök úr beperelt minket, hiszünk abban, hogy a keresete alaptalan. Tiszteletben tarjuk az elnök jogát ahhoz, hogy pert indítson és a mi jogunkat is ahhoz, hogy megvédjük magunkat.”

Annyit még hozzátettek, hogy sosem zártak be számlát vallási vagy politikai okokból, kizárólag akkor, ha azok jogi vagy szabályozási kockázatot jelentettek.

Dimon személyes beperlése azért jelent meglepetést, mert az egész amerikai gazdasági élet egyik legbefolyásosabb figurájáról van szó, Trump pedig több lépést is tett, illetve tervez tenni a bankok működésének egyszerűsítéséért és kifejezetten szeret jóban lenni velük. Lehetrséges azonban, hogy egyszerűen túlzottan mellre szívta Dimon értékelését, miszerint a hitelkártya kamatainak maximálása „gazdasági tragédiát" jelentene.