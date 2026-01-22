Trumpék komolyan gondolják, hogy felhőkarcolókkal rakják tele a gázai tengerpartot

Jared Kushner, az elnök veje a Béketanács davosi rendezvényén ambiciózus tervet mutatott be Gáza újjáépítésére. Ha ezeket komolyan lehet venni, akkor a folyamat a terület déli részén kezdődik, és több fázisban fog zajlani.
Az izraeli erők által gyakorlatilag rommá bombázott Rafah két-három éven belül újjáépülhet Kushner szerint. Az egyik dián az látszik, hogy ez 25 milliárd dolláros beruházást igényel, bár az persze nem világos, ki fogja ezt kifizetni.
Kushner gy „Új Gáza” című diát is bemutatott, amelyen egy futurisztikus város látható, felhőkarcolókkal a part mentén. Ez ijesztően hasonlít arra a bizarr AI videóra, amelyet annak idején, amikor Trump kiposztolta, nem vett komolyan a világ.
Kushner arról beszélt, hogy a terv több fázisban valósul meg, és lesz benne minden, mint a mesében: lakás a munkásoknak, 100 százalékos foglalkoztatottság és „lehetőség mindenki számára”.
„Az emberek azt kérdezik tőlünk, mi a B-tervünk” – szónokolt Kushner. „Nincs B-tervünk, csak egy tervünk van. Aláírtunk egy megállapodást. Mindannyian elkötelezettek vagyunk annak megvalósítása mellett. Van egy mesterterv”, amely szerinte három év alatt megvalósítható, „ha elhatározzuk magunkat.”
A realitás lassan vánszorog az előreszaladó álmok után. Szintén most jelentették be, hogy jelentős késéssel, de mindkét irányba megnyitják a Gázai övezetet Egyiptommal összekötő rafahi átkelőt a jövő héten. Az övezetet igazgató szakértői kormány vezetője, Ali Saath elmondta, a megnyitás azt jelképezi, hogy az övezet „többé nincs elzárva sem a jövő, sem a világ elől”.
Az átkelő megnyitását - amelyet a gázai háború kirobbanását követően zártak le - az Izrael és a Hamász között októberben megkötött tűzszünet irányozta elő, a lépésre azonban mostanáig nem került sor. Az övezetet irányító átmeneti kormány 14 tagú, és a feladatuk - mint azt a Fehér Ház részéről leszögezték - az övezet stabilizálása lesz, beleértve a közszolgáltatások újraindítását és a polgári intézmények újraindítását. (NYT, Sky, MTI)