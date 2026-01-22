Úgy összeverte az osztálytársát a zirci fiú, hogy kihívták a rendőröket, mire beugrott a családi autóba és a hátsó ülésen a kétéves kistesójával menekülni kezdett

Extrém autós üldözés zajlott csütörtökön a Veszprém megyei Zircen: gyerek menekült a rendőrök elől úgy, hogy a hátsó ülésen a saját, kétéves kistestvére ült a gyerekülésben, a kocsit pedig az anyjától nyúlta le. A sztori azzal kezdődött, hogy tanítás után egy helyi iskola előtt egy kamasz durván ütlegelni kezdte egy társát, mint utóbb kiderült, féltékenységből. Már napközben is fenyegette, aztán az iskolából kilépve azonnal rávetette magát. Durva verekedés lehetett, mert a rendőrség beszámolója szerint „osztálytársak, tanárok és több szülő is próbálta szétválasztani a fiatalokat”, de ez eleinte nem sikerült, így valaki rendőrt is hívott.

A rendőrautóval egyidőben érkezett meg a fiú anyja, kocsijában a kétéves gyerekével. Ahogy meglátta, hogy a fia ver valakit, azonnal kipattant a kocsiból és a motort le sem állítva odaszaladt a verekedőkhöz. A veol.hu beszámolója szerint

„(...)ezt követően a fiú abbahagyta a bántalmazást, és arra kért mindenkit, hogy lépjenek hátrébb, ne ráncigálják. Az emberek eleget tettek a kérésnek, mire a fiú beugrott a családi autóba – amiben kistestvére is bent ült –, és elhajtott azzal.”

Nem akármilyen üldözés következett: a gyorsan hajtó kamasz egy kereszteződésben ütközött egy másik autóval, de továbbhajtott, végül a településen kívül megcsúszott, nekiment a szalagkorlátnak, majd megállt. Sem a kisgyerek, sem ő nem sérültek meg.