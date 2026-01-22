WSJ: Trumpék olyan kubai vezetőt keresnek, aki segít megbuktatni a kommunista rezsimet

Ehhez kell az olcsó üzemanyag Fotó: ANTOINE LORGNIER/Hans Lucas via AFP

Nicolás Maduro megbuktatása után a Trump-kormány szívesen megismételné a szerintük sikeres akciót Kubában: olyan kormányzati bennfenteseket keresnek, akik segíthetnek tető alá hozni egy hasonló dealt. A cél az, hogy leváltsák a kommunista vezetést, de ne legyen nagy felfordulás – erről a Wall Street Journal ír belsős információkra hivatkozva.

Trumpék úgy értékelik, hogy Kuba gazdasága a összeomlás szélén áll, és a rendszer soha nem volt még ilyen törékeny, mert elvesztette egyik legfontosabb támogatóját és olajforrását, Maduro Kolumbiáját. Az amerikaiaknak nincs konkrét tervük a karibi szigeten közel hét évtizede hatalmon lévő kommunista kormány megdöntésére, de Maduro elfogását és az arra adott reakciókat úgy értelmezik, mint jó példát és egyben figyelmeztetést Kuba számára. Trump nyíltan is üzent nekik: „Erősen javaslom, hogy kössenek megállapodást. Mielőtt túl késő lenne” – írta Maduro elrablása után, és hangsúlyozta, hogy „többé nem lesz olaj és pénz” Kubának.

A WSJ szerint a Trump-kormányzat emberei kubai emigránsokkal és civil szervezetekkel folytatnak megbeszéléseket Miamiban és Washingtonban, és ezeken arra összpontosítottak, hogy

megtalálják a jelenlegi kormányon belül azt a személyt, aki felismeri a helyzet komolyságát és megállapodást akar kötni.

A venezuelai rajtaütés is egy Maduro belső köréhez tartozó vezető segítségével történt az amerikaiak közlése szerint.

Korábbi összefoglalónkban megjegyeztük, hogy Kuba évtizedek óta szinte szimbiózisban él Venezuelával, és ha az amerikaiak nem engednek több venezuelai olajat a szigetországba, akkor az tényleg működésképtelenné válhat. A kubai rezsim azonban még a Szovjetunió összeomlását is simán túlélte, és komoly gond, hogy az országban gyakorlatilag nem maradtak tettre kész fiatalok.