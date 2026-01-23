3,5 fél éve dolgoztak utoljára ennyire kevesen Magyarországon

A KSH péntek reggeli jelentése szerint a 15-74 éves korosztályban átlagosan 4,642 millió volt a foglalkoztatottak száma az október-december időszakban, ami 3,5 éves mélypontnak felel meg. Utoljára ennél kevesebben ugyanis 2021 nyarán dolgoztak, 4,64 millióan. A friss adat az előző háromhavi időszaknál 13 ezerrel alacsonyabb, az előző év azonos időszakához mérten pedig 46 ezerrel kevesebb.

Ezzel egyébként immár sorozatban ötödik hónapja számol be a KSH csökkenő foglalkoztatottságról, igaz, tavasszal csak minimális csökkenés volt, de ez is szokatlan jelenség. A munkaerőpiacon ugyanis a szezonális mezőgazdasági és építőipari munkák megjelenése miatt tavasztól nyár végéig, őszig emelkedő foglalkoztatottság a jellemző. Idén viszont ennek gyökeres ellentétéről árulkodtak a számok. Vagyis a gazdaság stagnálása már a munkaerőpiacon is megmutatja a hatását.

Fotó: KSH

A statisztikai hivatal jelentése szerint a hazai elsődleges munkaerőpiacon 4,457 millióan dolgoztak, mely 58 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 78 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 108 ezer fő volt.

A foglalkoztatottság csökkenésével párhuzamosan a munkanélküliség stagnált. A most közölt 4,4 százalékos munkanélküliségi ráta ugyanis megegyezik az előző háromhavi időszak adatával és az előző év azonos időszakával is. A munkanélküliek száma 213 ezer volt.

A munkanélküliek ráadásul egyre nehezebb helyzetben vannak, hiszen a munkakeresés átlagos időtartama 12,7 hónap volt. Ez a szeptember-november időszakban még 12,3 hónap volt, egy évvel ezelőtt pedig 11,9 hónap volt. A munkanélküliek 39,1 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 36,2 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.