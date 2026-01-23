800 milliárd dolláros ukrajnai újjáépítési tervről tárgyal az EU és az USA

800 milliárd dollárnyi állami és magánforrást vonna be Ukrajna újjáépítésébe az Európai Unió és az Egyesült Államok a háború után – derül ki a Politico által megszerzett iratokból. A terv része annak a békemegállapodási tervezetnek, amelyet az Egyesült Államok Ukrajnával és Oroszországgal is el akar fogadtatni.

Trump kalauzolja Zelenszkijt és szövetségeseit a Fehér Házban az augusztusi találkozón. Fotó: AARON SCHWARTZ - POOL VIA CNP/dpa Picture-Alliance via AFP

Az iratok egészen 2040-ig terveznek, de található bennük egy rövidtávú, 100 napos cselekvési terv is. Az EU és az USA Ukrajna jövőjét hosszú távon az iratok alapján az Európai Unióban látják biztosítottnak, az EU-tagságról is szó esik benne. Amivel az iratok nem törődnek, az a katonai helyzet. A Politico szerint ezek a tervek előfeltételezik, hogy a béke megköttetett, a biztonsági garanciák pedig érvényben vannak.

A tervek szerint az USA, az EU és az olyan nemzetközi pénzügyi szervezetek, mint az IMF és a Világbank azt ígérik, az elkövetkezendő tíz évben 500 milliárd dollárt költenek el Ukrajna fejlesztésére magán- és közpénzből egyaránt. Az Európai Bizottság további 100 milliárdot költene Kijevre. Az iratok az Egyesült Államokat nem annyira adományozóként, mint inkább stratégiai gazdasági partnerként és befektetőként pozícionálta.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij a héten Davosban tárgyaltak, az ukrán elnök pedig beszédet is mondott a svájci városban zajló Világgazdasági Fórumon, és utána azt is elárulta, hogy még a héten háromoldalú, amerikai–ukrán–orosz tárgyalások lesznek az Arab Emirátusokban.