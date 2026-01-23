A fagyos kijevi állatkertben már fával fűtik a gorillák ketrecét

A kijevi állatkert gondozói éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy melegen tartsák, és megfelelően ellássák az állatokat, miközben az ő életüket is megkeseríti az orosz támadások okozta fűtés-, áram- és vízhiány – írta meg a Reuters.

Afrikai hiénák a kijevi állatkertben Fotó: Gleb Garanich/REUTERS

Vitalij Klicsko kijevi polgármester az elmúlt hetekben többször is felszólította a város lakosait, hogy keressenek menedéket a városon kívül, amíg az energiainfrastruktúrában okozott károkat helyre nem állítják. Szerdáig a 3 millió lakosból már 600 ezren éltek a lehetősséggel, Ukrajna legöregebb gorillája, Tony számára azonban a menekülés nem opció.

„Nincsen vidéki nagymamája, ahol meghúzhatná magát” – mondta Kirilo Trantin, az állatkert igazgatója. Így hát az állatkert dolgozói napi ötször tűzifával etetik a gorilla ketrecét fűtő kályhát, hogy megmaradjon a szükséges 20 fokos hőmérséklet.

Fotó: Gleb Garanich/REUTERS

Mindezt úgy, hogy a városban -18 fok alá is bezuhanhat a hőmérséklet, ami a vízellátásban is gondokat okoz. Az állatkert generátorai éjjel-nappal dübörögnek. A gorillák mellett többek között a lovaknak, a bölényeknek és az elefántnak is biztosítani kell a meleg vizet – az ormányosok naponta 150 liter vizet is megisznak, ezért a tartályokat állandóan újra kell tölteni.

„Minden nap küzdelem a melegért és az energiáért” – mondta Trantin. Az állatkert gondozói eközben ugyanazt a poklot élik át, mint mindenki a fővárosban. Az alapvető közszolgáltatások helyzete kritikus: a lakosság körülbelül fele fűtés, víz, villamos energia nélkül maradt. Jelenleg 5600 lakóépületben nincs fűtés. A hatóságok kénytelenek voltak leengedni a város központi fűtési és vízhálózatát, hogy megakadályozzák a csövek befagyását és szétrepedését. A kijevi pokolról itt írtunk bővebben, helyszíni riportunk pedig itt olvasható.