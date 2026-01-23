A jég, az egyszemélyes béketanács és a tervek a kampány hajrájára

Jó reggelt, itt a napindító hírlevelünk, benne olyan cikkekkel, minthogy
Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
A Tisza kampányterveit ismerőkkel próbáltuk meg összerakni, hogyan képzeli el a párt a választásig hátralévő időszakot. Január 12-e óta tart az első szakasz a négyből, de nehezítés most a hideg idő. Cikkünkből kiderül, hogy aki magabiztos a Tiszában, az is csak nagyon óvatosan az.
Mivel sok jel utal arra, hogy leáldozóban van Németh Szilárd politikai csillaga, összeszedtük, mely területeken alkotott jelentőset a Fidesz csepeli politikusa. Volt kormányinfó is, ahol a 444 nem kérdezhetett, viszont megtudhattuk, hogy Gulyás Gergely szerint Orbán Viktornak nincsenek nemzetközi ambíciói. A magyar gazdasággal kapcsolatos hír volt, hogy óránként 2,2 milliárdos hiányt termelt a költségvetés decemberben, valamint hogy a kormánynál jóval pesszimistább a Tiborcz-érdekeltségű befektetési cég, az Equilor.
Megnéztük a partról és az égből a befagyott Balatont.
Davosban tegnap találkozott Trump és Zelenszkij, és a jelek szerint napokon belül egy háromoldalú, orosz-ukrán-amerikai találkozóra kerülhet sor az Emirátusokban. Zelenszkij beszédében odaszólt az európai országoknak, és külön Orbánnak is, arra utalva, hogy egyes vezetők kis Moszkvává akarják tenni saját városaikat. Orbán hamar reagált is: egy nem túl ízléses posztban írt arról, hogy Zelenszkij egy szorult helyzetben lévő ember.
Az orosz-ukrán háború alighanem azért is tudott visszakerülni a napirendre, mert Trump lecsavarta a fenyegetését Grönland megszállásával kapcsolatban. A hírek szerint az lehetett a megoldás, hogy Trump újabb katonai bázisokat telepít Grönlandra, és az amerikaiak vétójogot kaphatnak a szigetre tervezett orosz és kínai beruházásoknál. Nagy összefoglaló cikkünkben írtunk arról, hogy a konfliktusoknak ezzel esélyesen még nincs vége, hiszen számos jele van annak, hogy az Északi-sarkkörön is egymásnak feszülhet az USA, Kína és Oroszország.
Megalakult tegnap a Béketanács is: Trump szerint minden ország ott akar lenni, ehhez képest csak 19-en mentek el az alakulásra, Orbán persze köztük volt. Közben a WSJ szerint Trumpék olyan kubai vezetőt keresnek, aki segít megbuktatni a kommunista rezsimet, és hír volt még, hogy
A perinatális veszteség a mai napig elhallgatott téma, ami jóval többeket érint, mint gondolnánk. Miért nem beszélünk róla, miért tabusítjuk? Van helye a gyásznak? És ha igen, hol? Ezekről a kérdésekről szólt a Tyúkól legújabb epizódja, melyben a vendég Koller Margit szobrászművész volt.
A Randipiac című dokumentumfilm három fiatal férfi küzdelmeiről szól a kőkemény kínai párkeresőpiacon, de közben megpróbálja bemutatni a demográfiai zsákutcába jutó ország egyedi nehézségeit is.
A Tisza kampányterveit ismerőkkel próbáltuk meg összerakni, hogyan képzeli el a párt a választásig hátralévő időszakot. Január 12-e óta tart az első szakasz a négyből, de nehezítés most a hideg idő. Aki magabiztos a Tiszában, az is csak nagyon óvatosan az.
Nagyon úgy tűnik, hogy leáldozóban van a politikai élet egyik legszínesebb figurájának csillaga, akinek már Lázár János is elküldte a selyemzsinórt. Ha valóban így van, egyszerre négy énjétől kell búcsúznunk, amelyek mindegyike önállóan is megáll (politikusi, szakácsi, sportvezetői, csepeli) életműként.
A sarkvidék mindeddig nem sok vizet zavart: hideg volt, távoli, mindenki igyekezett úgy tenni, mintha nem érné meg összeveszni rajta. Ennek vége. Az amerikaiak vinnék Grönlandot, a kínaiak Arktisz-közeli államként hivatkoznak magukra, az oroszok új hajózási útvonalra terelnék a globális forgalmat.
A perinatális veszteség a mai napig elhallgatott téma, ami jóval többeket érint, mint gondolnánk. Miért nem beszélünk róla, miért tabusítjuk? Van helye a gyásznak? És ha igen, hol?
Rezsistopról, az emiatt felállított munkacsoportról és a béketanácsról is szó esett a kormányinfón. A 444 nem kérdezhetett.
Decemberben 1668 milliárdos hiányt csinált az állam, ennél nagyobb utolsó havi mínusz csak a covidos 2020-ban volt.
A kormányzati 3,1 százalékkal szemben csak 2 százalékos GDP-bővülést, magasabb deficitet és stagnáló államadósságot várnak, és még jövőre is csak lassú javulás jöhet.
Hűbele Balázs módjára továbbra sem szabad a jégre menni, bármilyen kövér is az. Szerencsére itt van minden fontos tudnivaló.
Az ukrán elnök fontos beszédet mondott Davosban, ami után az is kiderült: háromoldalú ukrán–orosz–amerikai egyeztetések lesznek a héten az Egyesült Arab Emírségekben.
Zelenszkij Davosban szólt be a magyar miniszterelnöknek, aki válaszul azt írta: „úgy látom nem fogjuk megérteni egymást”.
Egyelőre csak névtelen tisztviselők adnak érdemi információkat arról, miben állapodott meg Trump és a NATO vezetése. A támaszpontok területe mellett vinnék az amerikaiak az ásványkincseket is.
Trump néhány vezetőt ki nem állhat, de innen mindenkit szeret. Lényegében teljhatalmat adtak neki az új testületben.
Az amerikai kormányzat szerint a körülmények adott a rendszer leváltására, és aktívan szondáztatják a kubai közösséget, hogy ki legyen az ő emberük.
Az amerikai pénzügyi élet egyik legfajsúlyosabb figurájába kötött bele az elnök.
Ez volt a negyedik bizalmi szavazás a bizottsági elnök ellen ebben a ciklusban.
Egisto Ott az osztrák rendőrség adatbázisaiból származó adatokat adhatott át az orosz hírszerzésnek.
Bill Clinton szerepel az Epstein-aktákból előkerült fényképeken is.
Közel ötvenen haltak meg a héten spanyolországi vonatbalesetekben. A mozdonyvezetők szeretnék, ha a hatóságok garantálnák az utasok és a vasúti munkások biztonságát.
Vámpírok, genszterek és fekete humor: megvannak az idei Oscar-jelölések.
Suni Williams több mint hatszáz napot töltött az űrben, rekordtartó volt űrsétában és még maratont is futott az űrállomáson.
A Randipiac című dokumentumfilm három fiatal férfi küzdelmeiről szól a kőkemény kínai párkeresőpiacon, de közben megpróbálja bemutatni a demográfiai zsákutcába jutó ország egyedi nehézségeit is.