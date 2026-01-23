A jég, az egyszemélyes béketanács és a tervek a kampány hajrájára

reggel 4
Jó reggelt, itt a napindító hírlevelünk, benne olyan cikkekkel, minthogy

Az élet itthon

Fotó: Kiss Bence

A Tisza kampányterveit ismerőkkel próbáltuk meg összerakni, hogyan képzeli el a párt a választásig hátralévő időszakot. Január 12-e óta tart az első szakasz a négyből, de nehezítés most a hideg idő. Cikkünkből kiderül, hogy aki magabiztos a Tiszában, az is csak nagyon óvatosan az.

Mivel sok jel utal arra, hogy leáldozóban van Németh Szilárd politikai csillaga, összeszedtük, mely területeken alkotott jelentőset a Fidesz csepeli politikusa. Volt kormányinfó is, ahol a 444 nem kérdezhetett, viszont megtudhattuk, hogy Gulyás Gergely szerint Orbán Viktornak nincsenek nemzetközi ambíciói. A magyar gazdasággal kapcsolatos hír volt, hogy óránként 2,2 milliárdos hiányt termelt a költségvetés decemberben, valamint hogy a kormánynál jóval pesszimistább a Tiborcz-érdekeltségű befektetési cég, az Equilor.

Balaton

Fotó: Németh Dániel/444

Megnéztük a partról és az égből a befagyott Balatont.

Világ

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Davosban tegnap találkozott Trump és Zelenszkij, és a jelek szerint napokon belül egy háromoldalú, orosz-ukrán-amerikai találkozóra kerülhet sor az Emirátusokban. Zelenszkij beszédében odaszólt az európai országoknak, és külön Orbánnak is, arra utalva, hogy egyes vezetők kis Moszkvává akarják tenni saját városaikat. Orbán hamar reagált is: egy nem túl ízléses posztban írt arról, hogy Zelenszkij egy szorult helyzetben lévő ember.

Az orosz-ukrán háború alighanem azért is tudott visszakerülni a napirendre, mert Trump lecsavarta a fenyegetését Grönland megszállásával kapcsolatban. A hírek szerint az lehetett a megoldás, hogy Trump újabb katonai bázisokat telepít Grönlandra, és az amerikaiak vétójogot kaphatnak a szigetre tervezett orosz és kínai beruházásoknál. Nagy összefoglaló cikkünkben írtunk arról, hogy a konfliktusoknak ezzel esélyesen még nincs vége, hiszen számos jele van annak, hogy az Északi-sarkkörön is egymásnak feszülhet az USA, Kína és Oroszország.

Megalakult tegnap a Béketanács is: Trump szerint minden ország ott akar lenni, ehhez képest csak 19-en mentek el az alakulásra, Orbán persze köztük volt. Közben a WSJ szerint Trumpék olyan kubai vezetőt keresnek, aki segít megbuktatni a kommunista rezsimet, és hír volt még, hogy

Tyúkól

Illusztráció: Kiss Bence/444

A perinatális veszteség a mai napig elhallgatott téma, ami jóval többeket érint, mint gondolnánk. Miért nem beszélünk róla, miért tabusítjuk? Van helye a gyásznak? És ha igen, hol? Ezekről a kérdésekről szólt a Tyúkól legújabb epizódja, melyben a vendég Koller Margit szobrászművész volt.

Film

Fotó: BIDF

A Randipiac című dokumentumfilm három fiatal férfi küzdelmeiről szól a kőkemény kínai párkeresőpiacon, de közben megpróbálja bemutatni a demográfiai zsákutcába jutó ország egyedi nehézségeit is.

reggel 4 hírlevél 444 hírlevél reggel 4
