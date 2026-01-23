A külügy támogatásával Dubajba viszi a borát a több ezer orosznak magyar vízumot garantáló Kiss Szilárd

„Örömmel jelentjük be, hogy 15 borászat 30 díjnyertes magyar borával utat nyitottunk Dubajba! (…) Természetesen köszönjük a magyar kormánynak, a KKM [Külgazdasági és Külügyminisztérium], de elsősorban a magyar borászoknak az aktív segítséget” – írta a Facebook-posztjában Kiss Szilárd, akit nem is annyira a Champion Wines Kft. vezetéséről, mint inkább arról ismert, hogy korábbi moszkvai attaséként 2015-ben fennakadt a nemzetbiztonsági átvilágításon. Ennek a fennakadásnak köze lehetett ahhoz, hogy Kiss akkoriban több ezres tételben járt ki vízumokat prostituáltaknak és orosz bűnözőknek.

Kiss a 2000-es években a keleti nyitás kulcsfigurája, valamint Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester cégtársa is volt, és 100 milliókkal károsított meg egy takarékszövetkezetet, mielőtt kinevezték volna miniszteri biztossá. Ezután következett a balhé a nemzetbiztonsági átvilágításon, majd Panyi Szabolcs és Dezső András cikksorozata, melyből kiderült, hogy a moszkvai nagykövetség konzuli osztályán több ezer schengeni vízumot adtak ki orosz állampolgároknak, akikről azt sem tudták, kicsodák. Voltak köztük, akik Magyarországra sem jöttek el, hanem egyből valamelyik más uniós tagállamba utaztak.

A külügyminisztérium belső vizsgálati anyagából tavaly az is kiderült, hogy ezek „tisztázatlan anyagi hátterű és foglalkozású orosz állampolgárok” voltak, akik „minden látható, dokumentált ellenőrzés nélkül” utazhattak be az EU-ba. A legtöbb esetben a lakcímükön és a személyes adataikon kívül semmit sem tudtak ezekről az emberekről, ráadásul a kérelmezők még csak meg sem jelentek a konzulátuson, személyes interjú sem volt.

Kisst végül nem a vízumügyek miatt, hanem az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezethez kapcsolatos ügy miatt tartóztatták le 2015 januárjában. Régóta szabadult, most a budapesti Jókai téren van borboltja, ez a Champion Wines Kft. Ettől függetlenül nem engedte el a keleti kapcsolatokat, 2024 szeptemberében a Peterfood Oroszország legnagyobb élelmiszer-ipari kiállításán, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) standjánál készült fotón szerepelt. A HEPA, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség azért lehet mostanság ismerős sokaknak, mert ez az a külügyes cég, amelynek a moszkvai irodavezetője hetek óta egy szankcióelkerülésről és csempészetről szóló ügy központi figurája.