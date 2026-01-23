A Néppárt fél évre eltiltotta a tiszásokat a felszólalástól, mert nem szavaztak az Ursula von der Leyen elleni indítványról

„A Tisza képviselői tudomásul veszik a Néppárt döntését, miszerint hat hónapig nem szólalhatnak fel a plenáris üléseken és nem lehetnek új dossziék jelentéstevő” – írja pénteki posztjában Magyar Péter, a párt elnöke. Magyar szerint a Néppárt azért döntött így, mert a Tisza nem vett részt az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson.

A pártelnök szerint a döntéssel a Néppárt rácáfolt „Orbánék hazugságára”, miszerint a „Néppárt diktál” a Tisza Pártnak. „A Tisza képviselői kizárólag a magyar érdekek mentén szavaznak az Európai Parlamentben, ellentétben a Fidesz képviselőivel, akik sokszor harmadik ország érdekében járnak el” – írja Magyar.

Magyar felszólal az EP-ben 2024 októberében Fotó: Philippe BUISSIN/© European Union 2024 - Source : EP

A Tisza elnöke a csütörtökön azzal indokolta a tiszások távollétét a szavazásról, hogy a bizalmatlansági indítványt kiváltó Mercosur megállapodást végül sikerült felülvizsgálatra küldeni, így az indítvány okafogyottá vált. A végül leszavazott indítványt a Fidesz pártcsaládja, a Patrióták Európáért nyújtotta be a szerintük káros hatású megállapodás miatt – ez volt idén a negyedik indítvány az Európai Bizottság elnöke ellen.

Az Európai Tanács által január elején jóváhagyott Dél-amerikai Közös piacról szóló szabadkereskedelmi megállapodás heves ellenkezést váltott ki több EU-s országban is. Január 21-én aztán az Európai Parlament bírósági felülvizsgálatra küldte a megállapodást, a Tisza és a Fidesz együtt szavazott a kérdésben.