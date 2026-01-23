Az ukrán külügyminiszter beszólt Orbánnak, aki szerint száz év múlva sem fognak a magyarok az ukránok csatlakozására szavazni

„A következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukránok mellett szavazna, hogy bejöjjenek az Európai Unióba” – mondta Orbán Viktor az Európai Tanács rendkívüli ülése után arról a tervezetről, amely szerint a békekötés után Ukrajna csatlakozna az EU-hoz.

„Ez a terv kudarcra van ítélve miniszterelnök úr. Moszkvai mestered nem fog száz évet bírni, még ha készen is állna felkínálni a szerveit”

– reagált Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping szervátültetésről és örök életről szóló tavalyi beszélgetésfoszlányára utalva. Azt is hozzátette, hogy Ukrajna EU-csatlakozásának napján be fogják keretezni Orbán kijelentését.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Andrij Szibiha ukrán külügyminisztert 2024 szeptemberében Budapesten. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A nyilatkozatháborúba Szijjártó Péter külügyminiszter is beszállt az X-en:

„Tudjuk, hogy elkezdtetek beleavatkozni a választásokba. Tudjuk, hogy olyan kormányt szeretnétek, amely igent mondana Brüsszelre és készen állna belerángatni Magyarországot a háborúba. De nem fogjuk hagyni!”

Orbán nyilatkozatában feltehetőleg arra a Politico által is ismertetett dokumentumra utalt, ami egyébként Donald Trump béketervének része, és amely szerint Ukrajna újjáépítésére az Európai Unió, az Egyesült Államok és más nemzetközi pénzügyintézetek 800 milliárd dollárt szánnának. Ezek jellemzően nem egyszerű támogatások volnának, hanem befektetések vagy stratégiai partneri megállapodások. Ukrajna EU-csatlakozása is a tervben szerepel.