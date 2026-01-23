Bayer Zsolt: Hol tarthatnánk, ha 17 éve hagyom, hogy két székely gyerek pofán vágja Magyar Pétert Tusványoson?

„Mégiscsak egy vallásos helyen vagyunk. Megesküdtem, hogy nem fogok Zsolti bácsisan beszélni” – mondta Bayer Zsolt a fórum egy pontján. A körmondatokba fűzött káromkodásairól ismert jobboldali publicista szokatlanul visszafogottan beszélt. Nyoma sem volt annak az embernek, aki leanyázta a kormánnyal kritikus fiatalokat Tusványoson. Bár a Piarista Kilátó Központban helyet foglaló nézők láthatóan igényelték volna a beleállós stílust, be kellett érniük Magyar Péter pszichopatázásával és a tiszások agyhalottazásával.

Bayer a Váci Polgári Est vendége volt. A rendezvénysorozat keretében a térség parlamenti képviselője, Rétvári Bence szokott fideszes közéleti szereplőkkel beszélgetni. Az eseményeket a Dunakanyari Védegylet Alapítvány szervezi, ami 7 millió forintot nyert a fideszes álcivil szervezetek finanszírozására is használt Városi Civil Alap 2026-os pályázatán. Az alapítvány kurátora a Rétvári jobbkezeként emlegetett Bajor Gergő, a KDNP parlamenti frakciójának titkára, aki korábban egy számlagyáros történetben is felbukkant.

Az állami forrásokkal megtámogatott szervezők nem spóroltak az eseményen. Az érkezőket rögtön ingyen pálinkával kínálták, a folyosóra pakolt asztaloknál kolbászokat, csípős paprikákat és egyéb italokat is lehetett kóstolni. A felújított teremben nagyjából 100 széket helyeztek el, de olyan sokan érkeztek, hogy további 50-et kellett behozni, és még így sem tudott mindenki leülni. A résztvevők életkori megoszlása a fideszes fórumokon megszokottakhoz hasonlóan alakult: a döntő többség nyugdíjas volt, 50 évnél fiatalabb csak Rétvári stábtagjai és az újságírók.

Rétvári a bevezetőjében elmondta, Bayer utoljára 9 éve volt Vácon, azóta rengeteg fejlesztés történt a környéken. „Bár mint tudjuk, a Fidesz mindent ellopott, többek között kétszer kétsávos lett az M2-es autópálya, emeletes vonatok járnak a városba, és a székesegyházat is felújítottuk.” Miután megemlítette a nagy projekteket, a kormányinfókról ismert Vitályos Eszter-percek következtek: felsorolta, hogy az elmúlt 9 évben hány iskola-, óvoda- vagy járdafelújítás volt a választókörzetben.

A fejlesztések felsorolása után végre szót kapott a vendég. Bayer pedig rögtön belevágott a közepébe.