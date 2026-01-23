Dalok kosárlabdáról, krikettről és kerékpározásról

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A popzene és a profi sport világa csak látszólag áll messze egymástól. A bohém művész és a céltudatos bajnok tényleg különböző emberek, viszont a 20. második felében, a showbusiness aranykorában a zene és a sport párhuzamosan jutottak nagyon magasra. Ezek a párhuzamok a focival kapcsolatban a legismertebbek. Éneklő focisták, focizó zenészek, többé vagy kevésbé ismert focistákról szóló dalok tömkelege készült.

Foglalkozzunk most a további sportokkal, amik jobbnál jobb számokat inspiráltak. De előbb egy speciális alkategória: a sporthimnuszok. Ahol nézők tízezrei gyűlnek össze, ott muszáj valamit énekelni, ahogy azt az egyébként egyáltalán nem sporttémájú Seven Nation Army és a szándékosan lelátói óbégatásra írt, demagóg We Are the Champions lelátói karrierje mutatja a legszebben. A drukker olyan, hogy ha valamit ordítani lehet, akkor ordítani is fogja.

Ebben az alkategóriában az igazán érdekes esetek azok a dalok, amiket az előadók eleve egy csapat buzdítására vagy ünneplésére írtak.