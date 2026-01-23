Elon Musk szerint akár egy hónapon belül engedélyt kaphatnak az önvezető Teslák Európában

Akár már a jövő hónapban megkaphatja a hatósági engedélyt Európában és Kínában a Tesla FSD rendszere - jelentette ki Elon Musk, a cég vezérigazgatója a davosi Világgazdasági Fórumon.

Fotó: HARUN OZALP/Anadolu via AFP

Funfact: Musk most először jelent meg Davosban, 2022-ben például azt írta ki az X-re, hogy nem azért utasította vissza a meghívást, mert azt gondolná, hogy ott ördögi terveket szőnek, hanem azért, mert kegyetlenül unalmasnak hangzik („boring af” - azaz as fuck, én eufemisztikusabb megfogalmazást használtam).

My reason for declining the Davos invitation was not because I thought they were engaged in diabolical scheming, but because it sounded boring af lol — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2022

Egyes, a beszélgetés után megjelent elemzések (például itt) szerint egyébként a most elmondott beszéde is alátámasztja korábbi állítását, sok izgalom ugyanis nem hangzott el a szájából.

Persze Muskról van szó, úgyhogy még így is voltak érdekesebb kijelentései. Egyrészt nyitásként kicsit szóviccelt Trump Béketanácsával (a peace summit kifejezést alapul véve a béke - peace és a darab - piece szavak hasonló hangzásából vezette le Trump agresszív külpolitikájára utalva, hogy „egy kis darab Grönlandból, egy kis darab Venezuelából”, és hogy „valójában mind egy kis darabot szeretnénk”), másrészt arra a kérdésre, hogy szeretne-e a Marson meghalni, azt válaszolta, hogy igen, de nem becsapódás következtében - amin a közönség nevetett.

A lényegi dolgokról szólva: Musk a beszélgetés során jelentette be, hogy néhány városban már biztonsági felügyelő nélkül közlekednek Tesla-robotaxik, egyelőre tesztjelleggel, és reményei szerint az év végére „nagyon elterjedtek” lesznek az Egyesült Államokban.

„És akkor reméljük, hogy a jövő hónapban Európában is megkapjuk a felügyelt, teljesen önvezető autók jóváhagyását. És remélhetőleg hasonló időzítéssel Kínában is” - tette hozzá. Európában Hollandia februárban dönt az engedélyről, amit később más uniós tagállamok is átvehetnek.

A hírre a Tesla részvényei több mint 4 százalékkal erősödtek.