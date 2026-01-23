Halálra fagyott két férfi Csepelen

Egy 51 és egy 55 éves férfi holttestét találták meg Csepelen, a Gubacsi híd közelében, a 24.hu kérdésére a BRFK sajtóosztálya közölte: nem merült fel idegenkezűség gyanúja, ám a rendőrség segítségnyújtás elmulasztása miatt gyanúsítottként hallgatott ki és őrizetbe vett egy férfit.

A lap úgy tudja, hogy egy hajléktalan társuk tudott arról, hogy a két férfit kihűlés veszélye fenyegeti, de nem segített nekik.

Nem lehet elégszer elismételni: ha valaki segítségre szoruló hajléktalan emberrel találkozik, hívjon segítséget.

Budapesten és Pest-megyében a Menhely Alapítvány diszpécser szolgálatát lehet hívni a +36 1 338 4186 számon, más megyékben pedig az alábbi számokat:

Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém: +36 34 511-028

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala: +36 92 323-000

Baranya, Somogy, Tolna: +36 72 233-169

Borsod, Heves, Nógrád: +36 46 530-268

Bács-Kiskun, Csongrád, Békés: +36 70 505 8080

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs: + 36 42 504-618

Fontos, hogy ha valakinek azonnali egészségügyi segítségre van szüksége (életveszély esetén; baleset, sérülés, erős fájdalom, vagy pl. fulladás, végtagbénulás miatt), akkor a mentőszolgálatot kell értesíteni (112), függetlenül attól, hogy a segítségre szorulónak van-e hol laknia, vagy nincsen.

És jó, ha tudjuk azt is, hogy Magyarországon a legtöbb kihűléses haláleset nem közterületen, hanem fűtetlen lakásokban történik, ezért különösen fontos az is, hogy figyeljünk oda arra, hogy a szomszédságunkban, ismeretségi körünkben van-e olyan, aki segítségre szorul.