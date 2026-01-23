Keir Starmer: Sértőek és őszintén felháborítóak Trumpnak az Afganisztánban szolgáló brit katonákról tett megjegyzései

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint Donald Trump amerikai elnöknek az Afganisztánban szolgáló brit katonákról tett megjegyzései „sértőek és őszintén felháborítóak”, és azt sugallta, hogy az amerikai elnöknek bocsánatot kellene kérnie.

Fotó: EVAN VUCCI/AFP

Donald Trump állítása, miszerint a NATO-szövetségesek Afganisztánban „kissé a frontvonal mögött maradtak”, felháborodást váltott ki brit politikusok és a veteránok családtagjai körében. Az amerikai elnök csütörtökön a Fox Newsnak nyilatkozva azt mondta, „nem biztos benne”, hogy a katonai szövetség ott lenne az Egyesült Államok mellett, ha valaha szükség lenne rájuk.

Azt fogják mondani, hogy küldtek néhány katonát Afganisztánba, és küldtek is, de egy kicsit hátrébb maradtak, kicsit a frontvonalon kívül

– mondta Trump, miközben Afganisztánban több mint ezer halottjuk volt az USA-val szövetséges országoknak, és csak Nagy-Britannia 457 katonát veszített (az Egyesült Államok 2420 halálos áldozatot tart nyilván).

A brit politikusok pártállástól függetlenül felháborodtak Trump kijelentésein, és most a Trumppal szemben mindig óvatosan fogalmazó Starmer is élesen kikelt ellene. „Ha én fogalmaztam volna így, vagy mondtam volna ilyen szavakat, biztosan bocsánatot kérnék” – mondta Starmer, aki azonban azt is megismételte, hogy az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok kapcsolata „nagyon szoros”, ami kulcsfontosságú a biztonság és a védelem szempontjából. Szerinte éppen ez a kapcsolat volt az oka annak, hogy a két ország „egymás oldalán harcolt” Afganisztánban.

„Ebben az összefüggésben vesztették életüket emberek, vagy szenvedtek el súlyos sérüléseket: a szabadságért harcolva, szövetségeseinkkel együtt, azért, amiben hiszünk” – fogalmazott Starmer. (via BBC)