Kettő az egyben: Mambo Maternica premier előtti vetítés és élő Tyúkól podcastfelvétel

Három, negyven körüli nő élete fordulóponthoz érkezik: mindössze egy nap alatt kell sorsfordító döntéseket hozniuk. Mindegyikük egy-egy személyes problémával küzd - legyen az meddőség, abortusz, vagy gyerekvállalás egyedül. A vélt megoldások azonban csak még több bonyodalomhoz vezetnek.

A Mambo Maternica Nagy Borbála első nagyjátékfilmje, amely érzékenyen, mégis bátor hangon nyúl az anyaság, a gyerektelenség és a társadalmi elvárások közötti feszültséghez. Egyszerre tabudöntögető, közönséget megszólító és közösségteremtő filmalkotás, amely olyan kérdéseket vet fel, mint hogy mennyire szabadok valójában ezek a nők, és hogy képesek-e megélni azt az életet, amire igazán vágynak.

Épp ezért különösen örülünk annak, hogy a 444 és a Budapest Film közös vetítésén premier előtt láthatjuk együtt ezt a filmet.

Ez a Tyúkól podcast második filmnézős adása (az elsőt itt hallhatjátok), amire különösen büszkék vagyunk, mivel így az általunk fontosnak tartott témákról közösségben beszélgethetünk. Ráadásul nem is akárhol hanem egyenesen a Toldi moziban, a Budapest Filmmel közös vetítésünkön! A film után vendégünk lesz Dés Fanni, a NANE Egyesület munkatársa, akivel arról beszélgetünk, mennyi joga van ma egy nőnek ahhoz, hogy a saját testéről döntsön, és milyen elvárásai vannak a társadalomnak ezekkel a döntésekkel kapcsolatban.

Gyertek el, nézzük meg együtt, és beszélgessünk róla!

Időpont: 2026.02.12. (csütörtök)

Helyszín: Toldi mozi (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.)

Program:

19:00 - 20:30: Mambo Maternica premier előtti vetítés

20:30 - 21:30: Tyúkól élő podcastfelvétel

Jegyek a Toldi mozi oldalán elérhetők korlátozott számban!

A Tyúkól-beszélgetésről készült felvételt természetesen utólag is meg lehet majd hallgatni podcast-felületeinken. Azt azonban nem tudjuk megígérni, hogy teljesen spoilermentes lesz, úgyhogy inkább gyertek el, és nézzétek meg velünk a filmet!