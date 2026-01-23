Lázár szerint ha nincsenek migránsok, akkor ott vannak a cigányok, „hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák”

Csütörtöki balatonalmádi fórumán súlyos kijelentést tett Lázár János a belső munkaerő-tartalék feltárása apropóján a hazai cigánysággal kapcsolatban.

„Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti”

– mondta a miniszter (a videóban 8 perc 45 másodperc körül).

Lázár szavai szerint tehát

egyrészt a cigányok nem magyar választópolgárok (akkor kik?),

másrészt ha szar (szó szerint) munkát kell végezni, akkor arra a bevándorlók híján egyetlen társadalmi csoport alkalmas, a cigányság.

A miniszter szerint mivel a kormány úgy döntött, nem engedi a migrációt, és mivel súlyos demográfiai krízis van az országban, mivel sokkal többen halnak meg, mint születnek, fel kell tárni a belső tartalékokat. Ez a belső (munkaerő)tartalék Lázár szerint a cigányság, amely a miniszter példája szerint pucolhatna szaros vécéket a vasúton. Később arról is beszélt: sikernek tartja, hogy több százezer magyar cigány fiatalnak biztosítottak tanulási és munkalehetőséget. Szerinte ezzel a cigányoknak valós esélyt és lehetőséget teremtett a kormány, bár ennek előnyeit csak az élvezheti, aki dolgozik és betartja a törvényeket.

Lázárnak nem ez az első vaskos cigányozós beszólása. A miniszter egy tavaly mezőtúri fórumán például arról beszélt, hogy olyan várost vezetett, ahol sok cigány él, és ott voltak együttélési problémák. Valamint azt is mondta, hogy amikor a cigányságnak nem volt munkája, akkor érdekes módon magasabb volt a kis értékű lopások aránya és a bűnözés. Néhány éve pedig még azt fejtegette a kormány migránsellenes politikáját magyarázva, hogy a cigányságot nem sikerült integrálni, így a bevándorlókat sem lehetne.

A miniszter mostani, valóban a vállalhatóság határán lévő kijelentésére rárepült Magyar Péter is. A Tisza péntek délelőtt közleményt adott ki, benne a kérdésekkel: „Vajon mit szólna ehhez Cziffra György, Cinka Panna, Dankó Pista, Szakcsi Lakatos Béla, vagy Rigó Jancsi? És mit szólnak ehhez a Fidesz roma politikusai és celebjei? Mit szól ehhez Magyarország?” A közlemény szerint Lázárnak, aki „szándékosan belemondta a kamerába, hogy az Orbán-kormány milyen feladatot szán a magyarországi cigányságnak (…) arra jók, hogy a vasúti mosdókat takarítsák”, távoznia kell a közéletből.