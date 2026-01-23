Nagy játékkal Eb-döntős a férfi vízilabda-válogatott

A magyar válogatott 15-12-re legyőzte Görögországot a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság elődöntőjében,

így vasárnap az aranyéremért játszhat.

Nagy Ákos (b) és a Konsztaninosz Geniduniasz az elődöntőben. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A két csapat az Eb-felkészülés során már megmérkőzött egymással, a 12-9-es magyar győzelemmel zárult összecsapásból viszont nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, hiszen a görögök azon a napon néhány órán belül kétszer ugrottak vízbe. Tavaly két ellentétes mérkőzést vívtak egymással a felek: a világkupa divízió I-es tornájának elődöntőjében Varga Zsolt együttese fölényes, 20-10-es diadalt aratott, a sorozat szuperdöntőjében, a négy között viszont a görögök nyertek 18-14-re.

Az Eb-n a görög válogatott egyedüliként veretlenül jutott az elődöntőbe, míg a magyar csapat a középdöntőben Szerbia mögött – de a címvédő spanyolokat legyőzve – a második helyen végzett.

A meccset nagy önbizalommal kezdték a görögök, egy büntető, egy emberelőnyös gól és egy átlövés után 3-1-re vezettek, a magyaroktól Manhercz Krisztián volt eredményes. Pár perccel később ki is egyenlítettünk, Nagy Ákos és Tátrai Dávid is nagy gólt lőtt (3-3). Erre megint elléptek két góllal a görögök, de a negyed vége 5-4 lett. A második negyedben sem lassítottak támadásban a csapatok, de már voltak jó magyar védekezések. Többször egyenlítettünk, és a félidő vége is 8-8 lett.

Manhercz Krisztián a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság elõdöntőjében. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A vezetést a harmadik negyed elején vettük át, Manchercz Krisztián negyedik góljával. Sőt, Vogel védése után Nagy Ádám is lőtt egy bombát, Vismeg Zsombor pedig háromra növelte az előnyt (8-11). Elmaradtak kiállítások támadásban, a görögök meg lőttek két jót, gyorsan vissza is jöttek egyre (10-11). Azért a negyed vége jobban sikerült, Vigvári Vendel góljával két góllal vezettünk (10-12).

Jó blokkokkal és védekezésekkel indítottuk a záró negyedet, négy perccel a vége előtt pedig a négygólos előnyért támadhattunk: Nagy Ádám középen megkapta a labdát, körbenézett, és egy óriási gólt vágott (10-14).

A görögök még próbálkoztak, de nem forgott veszélyben a magyar győzelem, a végére három gól (12-15) maradt közte.

Akárcsak a spanyolok ellen, most is megérdemelten nyertünk, a vasárnapi döntőben az Olaszország-Szerbia meccs győztesével játsszunk.

(via MTI)