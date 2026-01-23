Négy szakaszra bontja kampányát a Tisza, az utolsó 72 óra kritikus

„Itt már a perceket kell megnyerni, nem a napokat. Ez az utolsó ötven méter gyorsúszás, egy mély levegő, azzal elmegyünk a végéig” – válaszolja a Tisza Párt központi kampánycsapatának tagja, amikor arról kérdezem, hogyan látja az április 12-ig hátralévő időszakot. Azt mondja, a belső méréseik egybevágnak a független kutatók által publikált adatokkal, pártja utcahosszal vezet a Fidesz előtt. Hónapok óta nem volt egybefüggő időszak, amit a kormánypárt nyert volna. De csak óvatosan magabiztos.
Két és fél hónap van hátra a választásokig, a kormány még nem szórta ki az összes betervezett pénzt, még mindig sok a bizonytalan szavazó, még jöhet fekete hattyú. Valahányszor a beszélgetésünk alatt szóba kerül egy, a Tisza számára kedvezően alakuló tendencia, rögtön kiegészíti egy másik szemponttal, amit még túl korai lenne egyik vagy másik oldal javára elkönyvelni. Az a munkája, hogy lássa a buktatókat, nagyon másképp nem is tud gondolkodni.
De akárhogy is alakul, a menetrend fix. A parlamenti választás 2026. április 12-én lesz, a fennmaradó jó 80 napot négy szakaszra osztották a Tiszában, ehhez igazodik mindenki a pártelnöktől a helyi önkéntesekig.
Az elmúlt hetekben a párt helyi és országos kampánycsapatainak tagjaival, képviselőjelöltekkel, a programalkotásban résztvevőkkel beszélgettünk a választásig hátralévő időszakról. Forrásaink névtelenséget kértek, hogy szabadon beszélhessenek a párt belső ügyeiről. Arról, hogy mi a menetrend, hol vannak hiányosságok, mitől tartanak a központban, hol tart most a kampány és milyen a hangulat.
A négy szakaszra bontott menetrend első fázisa „Működő ország” fantázianéven fut.
