Súlyosabb büntetést kértek a 6 fős bűnbandára, akik erőszakos jellegű gyermekpornográf tartalmakat osztottak meg

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség súlyosabb büntetést indítványozott azzal a 6 fős bűnbandával szemben, akik erőszakos jellegű gyermekpornográf tartalmakat osztottak meg.

Egyikük 2018 tavaszán hozta létre és 2021 tavaszáig üzemeltette is lakhelyéről az angol nyelvű, pedofil tartalmak megosztására szolgáló chatoldalt, 2019 tavaszától pedig egy erőszakos jellegű gyermekpornográf tartalmak megosztására szolgáló nemzetközi internetes pedofil fórumot is üzemeltetett. A pedofil hálózatot irányító vádlott döntött azokról a személyekről, akik tagként hozzáférést és letöltési lehetőséget kaptak a két internetes felületen, emellett rendszeresen tett közé 18. életévét be nem töltött személyekről pornográf felvételeket.

A vádlottak egymás között gyermekpornográf felvételeket, illetve gyermekekkel végzett szexuális cselekményeik során rögzített felvételeket és tapasztalataikat osztották meg. A két internetes felülethez hozzáférésük feltétele volt, hogy erőszakos, fizikailag és szexuálisan bántalmazott gyermekekről osszanak meg birtokukban lévő felvételeket. A vádlottak közül többen - akik 12. életévüket be nem töltött hozzátartozóik, ismerőseik sérelmére követtek el szexuális erőszakot - az ezekről készült felvételeiket szintén megosztották ezeken az oldalakon, míg többen több tízezer gyermekpornográf felvételt tároltak számítógépükön, illetve mobiltelefonjaikban.

Az ügyészség 2023 áprilisában emelt vádat a 6 fős bűnszervezet tagjaival szemben, akik egy több rétegű titkosított hálózaton keresztül gyermekpornográf tartalmakat megosztó fórumot működtettek.

A Fővárosi Törvényszék valamennyi vádlottat bűnösnek mondta ki több rendbeli gyermekpornográfia bűntettében, közülük 4 vádlottat szexuális erőszak bűntettében is. A bíróság a vádlottakat 4-14 év közötti szabadságvesztésre ítélte, végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozástól, tevékenységtől, amelynek keretében kiskorúakkal kerülnének kapcsolatba. A törvényszék a pedofil hálózatot irányító vádlottat a bűnszervezetben elkövetett gyermekpornográfia bűntettének vádja alól felmentette.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész valamennyi vádlott esetén a bűnszervezetben történő elkövetés megállapításáért, a büntetés súlyosításáért, míg a részben felmentett vádlott esetén további bűnösségének megállapításáért, míg a védelem felmentésekért, illetve enyhítésért fellebbezett.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség valamennyi vádlottnál indítványozta a bűnszervezeti elkövetést, a részben felmentett vádlottnál a bűnösségének a megállapítását, a szabadságvesztések tartamának felemelését, és súlyosabb végrehajtási fokozat megállapítását.

A másodfokú eljárás lefolytatását két vádlott bűnügyi felügyeletben, a másik négy társa letartóztatásban várja.