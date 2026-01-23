Szily László: Idegtartás - 12-13-14. fejezet: Törpekecske, A kameruni juh, Párduckaméleon

Szily László, a 444.hu újságírója olvassa fel saját könyvét ebben a podcast sorozatban.
Törpe ló? Mindent elpusztított a kertben törpeló-magasságig. Törpekecske? Az rohadék. Megette anyám adóbevallását.” - idézi a könyv K, Szily Laci robogószerelőjének vallomását. Hogyan ették meg a kecskék az autógumit és hogyan került Lali a padlásszobába magától? Ezt meséli el a 12. fejezet.
És bár kameruni juhokat kevesen tartanak otthon, vajon mennyire jó ötlet őket társállatként befogadni? Megtudhatjuk a 13. fejezetből. Kaméleont viszont sokan tartanak, így ők fogják leginkább átérezni Carlos, a párduckaméleon történetét a 14. fejezetben.
Az epizódhoz mellékeltünk pár eredeti Szily-rajzot is a nyomtatott könyvből, ami megvásárolható a 444 shopjában.
Ezt a részt és a következő fejezeteket a 444 Közösség és Belső kör előfizetői a személyes feedjükön keresztül tudják meghallgatni.
Ezt az adást csak Belső kör és Közösség csomagjainkkal érheted el.
